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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 01 августа 2021
Ростов
01.08.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 4
Завершен
Зенит
45+2'
Н. Комличенко (П)
85'
М. Осипенко
29'
А. Ерохин
35'
С. Азмун (П)
75'
Вендел
90+5'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Сутормин
90'
+3
Желтая карточка
Д. Круговой
Замена
А. Лангович
️️️️
Д. Хаджикадунич
89'
Травма
Д. Хаджикадунич
88'
87'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
87'
Замена
К. Кравцов
️️️️
Д. Кузяев
ГОЛ! 2:3!
М. Осипенко
Пас отдал
К. Фольмер
85'
81'
Замена
А. Мостовой
️️️️
В. Барриос
81'
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Азмун
Замена
А. Гигович
️️️️
П. Мамаев
81'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
П. Альмквист
81'
80'
Желтая карточка
Д. Кузяев
75'
ГОЛ! 1:3!
Вендел
Пас отдал
А. Ерохин
74'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Я. Ракицкий
Замена
К. Фольмер
️️️️
Д. Терентьев
70'
Желтая карточка
И. Калинин
63'
Желтая карточка
Д. Терентьев
60'
Желтая карточка
М. Осипенко
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Комличенко
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ловрен
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Азмун
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
42
Кенто Хашимото
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Вендел
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Давид Тошевски
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4-1-2-1-2
23
Бабурин
13
Калинин
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
43
Терентьев
15
Глебов
10
Мамаев
42
Хашимото
19
Байрамян
11
Альмквист
27
Комличенко
4-1-2-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
21
Ерохин
20
Азмун
22
Дзюба
11
Альмквист
8
Тугарев
8
Тугарев
11
Альмквист
6
Хаджикадунич
87
Лангович
87
Лангович
6
Хаджикадунич
43
Терентьев
9
Фольмер
9
Фольмер
43
Терентьев
10
Мамаев
8
Гигович
8
Гигович
10
Мамаев
14
Кузяев
5
Кравцов
5
Кравцов
14
Кузяев
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
44
Ракицкий
78
Чистяков
78
Чистяков
44
Ракицкий
20
Азмун
11
Сутормин
11
Сутормин
20
Азмун
5
Барриос
77
Мостовой
77
Мостовой
5
Барриос
Остались в запасе
Ростов
Зенит
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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