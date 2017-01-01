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    Ерохин: «Защищать чемпионский титул все сложнее. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин пожаловался на все усложняющуюся защиту титула. Петербуржцы взяли уже три подряд.

    «Для нас каждая игра – это максимальная мотивация. Тем более каждый следующий сезон в плане защиты титула, сложнее предыдущего. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой», – сказал Ерохин.

    • В 20:00 начнется матч 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».
    • 31-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Землякруглая 11 минут назад

      Ерохин: «Защищать чемпионский титул все сложнее. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой»
      Особенно пляжники...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24380

      Боцман59rus 29 минут назад

      Это тебе игроки основного состава рассказали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45633

      MaxRnD 1 час назад

      С захватчиками и оккупантами по другому никак

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3261

      _Marqella_ > MaxRnD 52 минуты назад

      Макс, чего ты несёшь??

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45633

      MaxRnD > _Marqella_ 49 минут назад

      Если посчитать сколько футболёров Ростова за последние 3-4 года Зенит "пережевал", то нахожусь в полном здравии, чего и тебе желаю ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3261

      _Marqella_ > MaxRnD 46 минут назад

      А в Ростове из Зенита никто не играл....

      1
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      ...
      Рейтинг: +45633

      MaxRnD > _Marqella_ 41 минуту назад

      Разница только в том, что Ростов подбирает никому не нужные огрызки, а к вам на утилизацию вынужденно уходят футболисты основного состава, на которых клуб собственно и держится.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3261

      _Marqella_ > MaxRnD 37 минут назад

      На том и живёт Ростов,считай кормим вас...

      1
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      ...
      Рейтинг: +5192

      BarStep > _Marqella_ 35 минут назад

      Куйню..
      Что он ещё может нести!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +45633

      MaxRnD > _Marqella_ 33 минуты назад

      Ну да, кормильцы, ещё те .... )

      2
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      Рейтинг: +45633

      MaxRnD > BarStep 32 минуты назад

      Иди на#ер

      2
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      ...
      Рейтинг: +5192

      BarStep > MaxRnD 53 секунды назад

      Дурачок, что ж ты злой такой, а?

      Поменяй что ни-будь в своей некчемной жизни..

      0
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      Рейтинг: +21146

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Эксклюзивный взгляд с лавки.

      1
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      Рейтинг: +5192

      BarStep > DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Ну действительно., взгляд доктора..

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