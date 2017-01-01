Ерохин: «Защищать чемпионский титул все сложнее. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой»
Особенно пляжники...
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин пожаловался на все усложняющуюся защиту титула. Петербуржцы взяли уже три подряд.
«Для нас каждая игра – это максимальная мотивация. Тем более каждый следующий сезон в плане защиты титула, сложнее предыдущего. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой», – сказал Ерохин.
- В 20:00 начнется матч 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».
- 31-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В прошлом сезоне хавбек провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.