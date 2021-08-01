Ерохин: «Защищать чемпионский титул все сложнее. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин пожаловался на все усложняющуюся защиту титула. Петербуржцы взяли уже три подряд.

«Для нас каждая игра – это максимальная мотивация. Тем более каждый следующий сезон в плане защиты титула, сложнее предыдущего. Все настраиваются на «Зенит» как на последний бой», – сказал Ерохин.