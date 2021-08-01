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    РПЛ перед матчем «Ростов» – «Зенит» показала вратарские сейвы Песьякова и Кержакова в этих встречах

    Пресс-служба РПЛ готовит аудиторию к матчу второго тура между «Ростовом» и «Зенитом». Она выложила нарезку лучших спасений в этих встречах вратарей – Сергея Песьякова и Михаила Кержакова.

    «Матчи «Ростова» и «Зенита» – это всегда горячо. Сергей Песьяков и Михаил Кержаков: кто из вратарей круче?» – спросила РПЛ.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
    • Обоим вратарям за 30 лет.
    • «Ростов» 4 матча подряд не может победить «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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