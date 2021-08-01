РПЛ перед матчем «Ростов» – «Зенит» показала вратарские сейвы Песьякова и Кержакова в этих встречах

Пресс-служба РПЛ готовит аудиторию к матчу второго тура между «Ростовом» и «Зенитом». Она выложила нарезку лучших спасений в этих встречах вратарей – Сергея Песьякова и Михаила Кержакова.

«Матчи «Ростова» и «Зенита» – это всегда горячо. Сергей Песьяков и Михаил Кержаков: кто из вратарей круче?» – спросила РПЛ.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.

Обоим вратарям за 30 лет.

«Ростов» 4 матча подряд не может победить «Зенит».