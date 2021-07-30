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  • РПЛ. «Спартак» благодаря голу с пенальти обыграл «Крылья» и впервые победил при Витории

РПЛ. «Спартак» благодаря голу с пенальти обыграл «Крылья» и впервые победил при Витории

30 июля 2021, 20:53
177

«Спартак» добился выездной победы над «Крыльями Советов». Единственный мяч с 11 метров забил Александр Соболев.

Это дебютная победа в РПЛ для главного тренера гостей Руя Витории.

Самарцы потерпели два поражения подряд после возвращения в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Соболев, 68 (с пенальти).

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин (Витюгов, 83), Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 26), Ежов (Онугха, 76), Иванисеня, Сергеев (Пиняев, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин (Крал, 74), Игнатов (Ларссон, 60), Мозес (Мирзов, 59), Бакаев (Хендрикс, 86), Соболев.

Предупреждения: Горшков, 47; Божин, 68; Иванисеня, 90 – Мозес, 53; Бакаев, 65.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Крылья Советов Спартак Витория Руй
Комментарии (177)
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Боцман59rus
1627667787
_ я даже разбирать это безобразие не хочу, что только подчеркивает всю убогость этого футбола, в исполнении Спартака))
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knikos
1627667840
Белокрасные импотенты только со случайного пеналя смогли забить дебютанту РПЛ. А что будет с Бенфикой ? Похоже , будет , как когда-то с Порто - 1:6 и 2:6 .
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Из Твери Леха
1627668436
Опять победки с "душком". Ну а как по-другому? Юбилейный бюджет пошел на Var...
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derrik2000
1627668484
Спартак в этом матче НЕ ВЫИГРАЛ. Спартак ОТСКОЧИЛ. (( Будь у игроков Крылышек чуть поболе мастерства, то счёт был бы иным. Даже не ничья. По движению и самоотдаче всем полевым игрокам Спартака - "три с минусом". По действиям игроков атаки в завершающей сттадии - минус 1: даже просто положительной оценкой действия того же Соболева на острие атаки оценить нельзя. Пиняев вышел на минут 15 и СОЖРАЛ Айртона. Вижу, приверженцем какого стиля является Витория, и мне ЛИЧНО этот стиль напоминает тот, прежний "романцевский" Спартак, но недонастрой нынешних игрочишек красно-белых в этом конкретном матче меня, например, огорчает. P.S. И почему Ловчев выбрал лучшим игроком матча Соболева? DD По мне, лучший игрок матча - голкипер Крыльев Ломаев. Я бы назвал Пиняева, но он очень мало времени провёл на поле.
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insider_retro
1627668559
С такими тусклыми и серыми играми, РПЛ ещё не скоро станет ярким и привлекательным турниром...
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житель СПб
1627668562
Да... Парадоксально! после прошлой игры я Спартак хвалил - хоть они и проиграли. А сейчас - вроде бы поздравить надо? Поздравляю! 3 очка... Но играли, особенно во 2 тайме, хуже Крыльев. Куда делась сыгранность? Комбинационная игра отсутствовала (в отличие от Крыльев, которые атаку за атакой проводили по правому флангу!). Повезло Спартаку с пенальти (пенальти честный, вопросов нет!), а вот пенальти ответный, похоже, был - но его не поставили.. И как с такой игрой - да против Бенфики?! Подумать страшно...
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ivany4
1627668621
Кто-нибудь подскажет, какая команда собирается играть в ЛЧ, а какая только вернулась в РПЛ? Со стороны Спартака это была не игра. Есть подозрение, что Витория проверяет в "деле" тех игроков которые есть в его распоряжении. Что бы решить на ком поставить крест, а кто еще может сгодиться. Видимо решил пожертвовать тремя турами. Если это так, то с Бенфикой мы увидим совершенно другой состав. Хотят преподнести сюрприз?)) Обсуждать игру нет смысла, так как нет мысли в игре, и самой игры тоже нет.
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JTherry
1627668676
корявенькая, но - победа..!) вроде бы и выиграли, а радости от этой победы маловато - столько брака в передачах, такие несуразные действия Зобнина в центре поля...( Крал, вышедший на замену успел накосячить, выйдя к штрафной Крыльев, запутался в собственных ногах... с Бенфикой такая игра до хорошего не доведет, слишком рано "корону" некоторые футболисты надели... готовиться надо к игре, господа футболисты...
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zigbert
1627670417
С победой болельщики Спартака! Игра пока лишена стройности но моментов создано предостаточно. Мяч предательски не идеи в ворота. У игроков какая то растерянность в завершающей фазе атаки. Да еще Ломаев поймал свою игру, часто выручая команду. Крылышки провели достойный матч и ничья была бы им подарком но в общем Спартак был сильнее.
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paracetamol
1627670782
У свиней юбилей, значит нужно тянуть их из всех сил, решили в РФС. Пенальти был высосан из пальца, скорее был пен на Пиняеве. И когда кончится это безобразие?
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