РПЛ. «Спартак» благодаря голу с пенальти обыграл «Крылья» и впервые победил при Витории

«Спартак» добился выездной победы над «Крыльями Советов». Единственный мяч с 11 метров забил Александр Соболев.

Это дебютная победа в РПЛ для главного тренера гостей Руя Витории.

Самарцы потерпели два поражения подряд после возвращения в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Соболев, 68 (с пенальти).

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин (Витюгов, 83), Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 26), Ежов (Онугха, 76), Иванисеня, Сергеев (Пиняев, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин (Крал, 74), Игнатов (Ларссон, 60), Мозес (Мирзов, 59), Бакаев (Хендрикс, 86), Соболев.

Предупреждения: Горшков, 47; Божин, 68; Иванисеня, 90 – Мозес, 53; Бакаев, 65.

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