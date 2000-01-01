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    РПЛ. «Спартак» благодаря голу с пенальти обыграл «Крылья» и впервые победил при Витории

    «Спартак» добился выездной победы над «Крыльями Советов». Единственный мяч с 11 метров забил Александр Соболев.

    Это дебютная победа в РПЛ для главного тренера гостей Руя Витории.

    Самарцы потерпели два поражения подряд после возвращения в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Соболев, 68 (с пенальти).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Божин (Витюгов, 83), Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 26), Ежов (Онугха, 76), Иванисеня, Сергеев (Пиняев, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин (Крал, 74), Игнатов (Ларссон, 60), Мозес (Мирзов, 59), Бакаев (Хендрикс, 86), Соболев.

    Предупреждения: Горшков, 47; Божин, 68; Иванисеня, 90 – Мозес, 53; Бакаев, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии149
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      Рейтинг: +466

      ПалкоВводецъ 12 минут назад

      ПОЗОР!!!!!

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      Рейтинг: +16033

      derrik2000 > ПалкоВводецъ 2 минуты назад

      Да не то слово!
      ))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +11899

      paracetamol 18 минут назад

      У свиней юбилей, значит нужно тянуть их из всех сил, решили в РФС. Пенальти был высосан из пальца, скорее был пен на Пиняеве. И когда кончится это безобразие?

      1
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      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > paracetamol 17 минут назад

      Еще один ******* отписался)) Пенальти ему не было)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      mama1991 > paracetamol 10 минут назад

      на пиняееве ничего не было....

      0
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      Рейтинг: +3943

      rash1959 > R_a_i_n 3 минуты назад

      Да не обращай внимания на этих недорослей, в башке у них одна вонь, умом там не пахнет. Не спорь с ними, с говном не поспоришь, от него только вонь во все стороны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8559

      житель СПб > paracetamol 2 минуты назад

      Справедливости ради, пенальти формально законный - рука на 90 градусов от корпуса, мяч летел в ворота и изменил направление. Все формальности налицо. Да, игра была неумышленной - но тем не менее!

      1
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      Рейтинг: +965

      R_a_i_n 19 минут назад

      Тут выше новость про покупку бомжами за 30 лимонов футболера и тока 4 коммента. Все на ветке Спартака))

      1
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      Рейтинг: +7426

      Cleaner > R_a_i_n 14 минут назад

      Переводить стрелки не надо. Сыграет Зенит свою игру, тогда о нем говорить будем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16033

      derrik2000 > R_a_i_n 10 минут назад

      Так интересуются.
      Оно и понятно, почему. )

      0
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      ...
      Рейтинг: +8559

      житель СПб > Cleaner 1 минуту назад

      Справедливо! А по слухам о новом напе - пока ничего ясного, туман.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20746

      slavutiq70 21 минуту назад

      Всё таки нужно было искать качественного распасовщика (плеймейкера) как не назови .часто не хватает точного умного паса на обострение...

      3
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      ...
      Рейтинг: +16033

      derrik2000 > slavutiq70 1 минуту назад

      Чем плох Игнатов, который сегодня играл НЕ на этой позиции и ЧЕМ БЫЛ ПЛОХ Педроша, которого "убрали" из команды???
      Я согласен с кем-то из посетителей этой ветки: вполне возможно, сейчас Руй просто просматривает в официальных матчах имеющихся в его распоряжении игроков основы, чтобы понять, кто нужен, а кого - на выход.
      Появление на поле Мирзова, думаю, потому и происходит из матча в матч.
      Крал не впечатляет - да и никогда в играх за Спартак не впечатлял - однако и он, после приезда с ЧЕ, выходит на поле регулярно.
      Пусть с КПД, стремящемся к нулю, но выходит РЕГУЛЯРНО.
      Вот и думаю: что это? смотрины в официальных играх, после которых будет принято решение? желание найти каждому игроку "его" позицию?
      Думаю, что и первое, и второе вместе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7426

      Cleaner 23 минуты назад

      Кстати. Очень правильный заголовок у темы, которую мы сейчас обсуждаем:
      «Спартак» благодаря голу с пенальти обыграл «Крылья».
      ...Спартак обыграл Крылышек именно БЛАГОДАРЯ пенальти!...

      Не по игре обыграл, а по запоздалому решению судей.

      4
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      ...
      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > Cleaner 23 минуты назад

      Та ты тролльь болотный не уймешься)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > Cleaner 22 минуты назад

      Хочу почитать твои комменты когда Рукаку будет очередной пеналь забивать... Вот специально будут твои коменты искать по этому поводу)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Cleaner 21 минуту назад

      ..... и по демонстративно проигнорированному свистуном пенальти на Пиняеве

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7426

      Cleaner > R_a_i_n 17 минут назад

      По сравнению с Дельфином Рукаку просто КУДЕСНИК мяча!..)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > Cleaner 15 минут назад

      Так Соболь учился по лекалам Рукаку. Или ты хочешь сказать, что Шлюбка не падал в штрафной от любого прикосновения??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7426

      Cleaner > R_a_i_n 12 минут назад

      Артем Дзюба НЕ ПАДАЛ в штрафной от "любого" прикосновения. Именно ТАК!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > Cleaner 8 минут назад

      Да постоянно. Потом ему объяснили, что это сильно в глаза кидается и он перестал. Соболь скоро тоже перестанет. И прекращай Рукаку Шлюбку Артёмом называть. Это для настоящих Артёмов обидно очень. Это как ребёнка Адольфом назвать... Тролль...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87921

      zigbert 24 минуты назад

      С победой болельщики Спартака! Игра пока лишена стройности но моментов создано предостаточно. Мяч предательски не идеи в ворота. У игроков какая то растерянность в завершающей фазе атаки. Да еще Ломаев поймал свою игру, часто выручая команду. Крылышки провели достойный матч и ничья была бы им подарком но в общем Спартак был сильнее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8565

      ivany4 > zigbert 19 минут назад

      В играх со Спартаком многие чего-то ловят, кто свою игру, кто хайп, кто звезду.)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87921

      zigbert > ivany4 14 минут назад

      Да такое происходит постоянно. В игре с Рубином Дюпин творил чудеса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7426

      Cleaner > zigbert 9 минут назад

      Может это все от КРИВОНОГОСТИ игроков Спартака, которые губят свои моменты? А не от того, что вратари или защита соперников "ловят свою игру"???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16033

      derrik2000 25 минут назад

      Как-то за разбором на этой ветке игры всей команды, забыл упомянуть "возвращенца" Рассказова.
      В зоне своего "ведения" сегодня сыграл много лучше подавляющего большинства игрочишек Спартака.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7426

      Cleaner > derrik2000 22 минуты назад

      Рассказов и мяч терял намного чаше партнеров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16033

      derrik2000 > Cleaner 11 минут назад

      С хрена ли???
      Рассказов действовал очень осмотрительно, стараясь подстраховывать - и это у него получалось - партнёров по обороне на правом фланге.
      Другое дело, что "двух Рассказовых" было "технически невозможно" )) выпустить в этом матче..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2808

      Дедуктор 29 минут назад

      Кстати, игры рукой то не было. Мяч попал в руку. После чего летел в ворота. Можно было и не назначать пенальти. А вот, на фоле свинарчука (Айртона, что ли?) как минимум надо было смотреть видеоповтор. Однако, этого не сделано. И это создает впечатление украденной победы. Нехорошо-с.

      4
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      ...
      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > Дедуктор 28 минут назад

      А ааа... теперь если мяч в руку попадает за это пенали не ставят. А я и не знал. Теперь будем руками как мельницей махать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Дедуктор 27 минут назад

      Вилков с Лапочкиным уже преподают, и ещё один явно на преподавательскую работу просится

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8565

      ivany4 > Дедуктор 25 минут назад

      Я смотрю вы в северной окраине все по своим правилам меряете. ))
      Ну ничего, скоро и до вас дойдет цивилизация и новые правила футбола. ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20746

      slavutiq70 > Дедуктор 25 минут назад

      Да только помню в том сезоне мяч попадал в рукав майки и всегда ставили пендаль в ворота Спартака а сейчас чистая рука и вдруг нет пендаля .....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > Африк@нская 4yмa cвинeй 24 минуты назад

      Скоро туда еще одного упыря доставят. Стирать носки говорят будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7426

      Cleaner > slavutiq70 20 минут назад

      Любят почитатели Спартака поплакаться. И везде то им заговор мерещится. А может быть все дело в СЛАБОЙ игре команды?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7426

      Cleaner > R_a_i_n 15 минут назад

      Если мяч ПОПАДАЕТ в руку, то не ставят. Пересмотри игры последнего ЧЕ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +965

      R_a_i_n > Cleaner 15 минут назад

      Та ты не троль, ты ТРОЛЛИЩЕ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      ПалкоВводецъ 36 минут назад

      Покорители товарняков отскочили с помощью Кукуяна. Стыдно тут говорили? Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      Африк@нская 4yмa cвинeй > ПалкоВводецъ 32 минуты назад

      Покупка свинарником Кубка "париСрач" даже Хурхуяна обязывает суетиться на поле в нужную сторону

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20746

      slavutiq70 > ПалкоВводецъ 31 минуту назад

      Меня вот удивляют такие дебилы как ты ....ну включи повтор . одень очки . выучи правила а потом пиши уж ...а то просто бараном выглядишь ...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +466

      ПалкоВводецъ > Африк@нская 4yмa cвинeй 30 минут назад

      Они коллега любят всякие ржавые и картонные кубки собирать и за них звёзды нашивать. Ну все то знают цену этим "победам". Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2808

      Дедуктор 37 минут назад

      С такой отвратной игрой свинарчукам рассчитывать на чемпионство нельзя. Даже - на купленное.
      Надо радикально менять качество и содержание игры. Другое дело, возможно ли это при столь низком уровне интеллекта (футбольного, да и общего) у Соболева-Зобнина-Рассказова-Крала-Мирзова и прочих игрочишек. Тупые игроки - тупая игра.

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