Губернатор Ростовской области: «Особенно важно, что Карпин не бросает «Ростов»

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в сборную России. Он будет совмещать посты.
«Конечно, мы рады, что главный тренер «Ростова» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду», – сказал Голубев.
- В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.
- В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
- В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.
Источник: «Р-Спорт»