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    Губернатор Ростовской области: «Особенно важно, что Карпин не бросает «Ростов»

    Василий Голубев, губернатор Ростовской области, прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в сборную России. Он будет совмещать посты.

    «Конечно, мы рады, что главный тренер «Ростова» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду», – сказал Голубев.

    • В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.
    • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
    • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11103

      ilichkadr 16 секунд назад

      При нынешних обстоятельствах только дурак может бросить клуб ради сборной и остаться без работы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5867

      Fusballer 7 минут назад

      А хорошо ли это для Ростова?

      0
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      Рейтинг: +45457

      MaxRnD 15 минут назад

      И ?

      0
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