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  • Губернатор Ростовской области: «Особенно важно, что Карпин не бросает «Ростов»

Губернатор Ростовской области: «Особенно важно, что Карпин не бросает «Ростов»

23 июля 2021, 21:31
12

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в сборную России. Он будет совмещать посты.

«Конечно, мы рады, что главный тренер «Ростова» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду», – сказал Голубев.

  • В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.
  • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
  • В качестве игрока Карпин выступал за сборную с 1992 по 2003 год.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (12)
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MaxRnD
1627066193
И ?
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Fusballer
1627066662
А хорошо ли это для Ростова?
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ilichkadr
1627067093
При нынешних обстоятельствах только дурак может бросить клуб ради сборной и остаться без работы.
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deinego77@yandex.ru
1627070144
Вася дурак иди вову слушай баран
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GoLenaStop
1627072008
А, денежные подонки опять начали рвать Ростсельмаш! А, Ростсельмаш - всегда лучшая команда. А, всем остальным - благополучия и добора чести, и выполнять свои обещания . РОСТСЕЛЬМАШ!!!!
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Plyash
1627076065
Валера всегда настоящим мужиком был - им и остался.Всё у него получится,увидите. Что-то никто не желает брать сборную в разобранном виде накануне квалификации,а Карпину только не мешайте.Удачи тебе,Валера.Соответственно и нам всем.
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inzek
1627084107
я с Краснодара, мне симпатизирует Ростов. но за бюджетные деньги...сами понимаете)
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vadimj568sel
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portero
1627106724
У игроков Ростова появился шанс попасть в сборную... вчера игроки Динамо себя лучше проявили перед тренером сборной.
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vladimir-7
1627110616
На словах не бросил команду Ростов, а на деле или команда Ростов, до свидания, или сборная России по футболу, до свидания.
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