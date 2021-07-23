Губернатор Ростовской области: «Особенно важно, что Карпин не бросает «Ростов»

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, прокомментировал назначение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в сборную России. Он будет совмещать посты.

«Конечно, мы рады, что главный тренер «Ростова» получил столь высокое назначение. Тренируя нашу команду, Валерий Карпин проявил себя как опытный наставник, и здесь особенно важно, что он не бросает команду», – сказал Голубев.