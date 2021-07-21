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    Лига чемпионов. Дубль Гетце помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Кайрат» победил «Црвену Звезду»

    Закончились три матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Кайрат» победил «Црвену Звезду» (2:1).

    «Нефтчи» проиграл «Олимпиакосу» (1:2).

    ПСВ разгромил «Галатасарай» (5:1). Хет-трик сделал Эран Захави, еще два гола забил Марио Гетце.

    Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Первые матчи

    Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Канте, 24; 1:1 – Миканович, 57 (в свои ворота); 2:1 – Баньяк, 79.

    Олимпиакос (Греция) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Камара, 29.

    Удаления: Камара, 43 – Челик, 63.

    ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Зехави, 2; 2:0 – Зехави, 35; 2:1 – Кылынч, 42; 3:1 – Гетце, 52; 4:1 – Зехави, 84; 5:1 – Гетце, 89.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.07.2021 23:55
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