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  • Лига чемпионов. Дубль Гетце помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Кайрат» победил «Црвену Звезду»

Лига чемпионов. Дубль Гетце помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Кайрат» победил «Црвену Звезду»

21 июля 2021, 23:55
2

Закончились три матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Кайрат» победил «Црвену Звезду» (2:1).

«Нефтчи» проиграл «Олимпиакосу» (1:2).

ПСВ разгромил «Галатасарай» (5:1). Хет-трик сделал Эран Захави, еще два гола забил Марио Гетце.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Первые матчи

Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Канте, 24; 1:1 – Миканович, 57 (в свои ворота); 2:1 – Баньяк, 79.

Олимпиакос (Греция) – Нефтчи (Азербайджан) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Камара, 29.

Удаления: Камара, 43 – Челик, 63.

ПСВ (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Зехави, 2; 2:0 – Зехави, 35; 2:1 – Кылынч, 42; 3:1 – Гетце, 52; 4:1 – Зехави, 84; 5:1 – Гетце, 89.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Галатасарай Кайрат Црвена Звезда Олимпиакос Нефтчи
Комментарии (2)
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zigbert
1626938578
Молодец Марио. Может этот дубль поднимет его настроение.
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