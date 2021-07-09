Кирьяков: «Байер» наверняка дал гарантии Луневу, что он получит шанс»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал трансфер в «Байер» вратаря Андрея Лунева. Кирьяков выступал в Германии за «Карлсруэ».

«Лунeв рискует, уходя в «Байер», но это риск позитивный. Рассчитывает, что шанс проявить себя он получит. Наверняка при переговорах ему дали какие-то гарантии, что шанс ему дадут.

Лукаш Градецки – один из лучших вратарей в Бундеслиге? У Лунeва есть качества, которые позволят составить конкуренцию. Градецки не такой крутой голкипер, любая ошибка вратаря может кардинально поменять ситуацию – это жизнь.

Лунeв будет в системе клуба Бундеслиги, гарантии, что дадут шанс, ему, скорее всего, дали. Он поехал туда с надеждой, в этом нет ничего плохого», – сказал Кирьяков.