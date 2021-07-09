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  • Кирьяков: «Байер» наверняка дал гарантии Луневу, что он получит шанс»

Кирьяков: «Байер» наверняка дал гарантии Луневу, что он получит шанс»

9 июля 2021, 22:07
2

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал трансфер в «Байер» вратаря Андрея Лунева. Кирьяков выступал в Германии за «Карлсруэ».

«Лунeв рискует, уходя в «Байер», но это риск позитивный. Рассчитывает, что шанс проявить себя он получит. Наверняка при переговорах ему дали какие-то гарантии, что шанс ему дадут.

Лукаш Градецки – один из лучших вратарей в Бундеслиге? У Лунeва есть качества, которые позволят составить конкуренцию. Градецки не такой крутой голкипер, любая ошибка вратаря может кардинально поменять ситуацию – это жизнь.

Лунeв будет в системе клуба Бундеслиги, гарантии, что дадут шанс, ему, скорее всего, дали. Он поехал туда с надеждой, в этом нет ничего плохого», – сказал Кирьяков.

  • 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
  • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей Кирьяков Сергей
Комментарии (2)
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житель СПб
1625860001
Я тоже думаю, что шанс проявить себя у него будет. По способностям он - гениален. Перспективы были огромные. Если вновь заиграет - будет здорово.
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piligrim1986
1625868640
ну да, в кубке, против какого-нибудь падерборна
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