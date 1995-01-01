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    Кирьяков: «Байер» наверняка дал гарантии Луневу, что он получит шанс»

    Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал трансфер в «Байер» вратаря Андрея Лунева. Кирьяков выступал в Германии за «Карлсруэ».

    «Лунeв рискует, уходя в «Байер», но это риск позитивный. Рассчитывает, что шанс проявить себя он получит. Наверняка при переговорах ему дали какие-то гарантии, что шанс ему дадут.

    Лукаш Градецки – один из лучших вратарей в Бундеслиге? У Лунeва есть качества, которые позволят составить конкуренцию. Градецки не такой крутой голкипер, любая ошибка вратаря может кардинально поменять ситуацию – это жизнь.

    Лунeв будет в системе клуба Бундеслиги, гарантии, что дадут шанс, ему, скорее всего, дали. Он поехал туда с надеждой, в этом нет ничего плохого», – сказал Кирьяков.

    • 30 июня игрок стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Зенитом».
    • В прошедшем сезоне Лунев пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13120

      KLIM777 21 минуту назад

      Если пить бросит, то заиграет

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      Рейтинг: +8003

      житель СПб 23 минуты назад

      Я тоже думаю, что шанс проявить себя у него будет. По способностям он - гениален. Перспективы были огромные. Если вновь заиграет - будет здорово.

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