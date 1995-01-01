«РБ-Спорт»: РФС хочет нанять координатора по развитию футбола. Это будет иностранец

Пока в футбольные академии будут брать только за деньги, а не за талант, то ничего не изменится, хоть кого нанимай. Все развивают бизнес а не футбол.
Не зря говорят, что талант должен быть голодным. В нашей стране Роналду бы не появился, денег нет у родителей, иди пинай мяч во дворе. Много звезд в мировом футболе кто родился в бедной семье, у нас таким ничего не светит. Вот и ответ в чем разница у нас и у них.
В штате РФС появится координатор по развитию футбола.
По информации «РБ-Спорт», на новую должность будет приглашен иностранный специалист, который «сможет выстроить систему подготовки резерва в стране, имеет компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны».
Предложение по созданию новой должности появилось после вылета сборной России с Евро-2020.
- Россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- РФС готовится к отставке нынешнего тренера сборной Станислава Черчесова.
- Ранее сообщалось, что его может сменить Андре Виллаш-Боаш.
- Также стать тренером российской национальной команды может Йоахим Лев.
В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич