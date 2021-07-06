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  • «РБ-Спорт»: РФС хочет нанять координатора по развитию футбола. Это будет иностранец

«РБ-Спорт»: РФС хочет нанять координатора по развитию футбола. Это будет иностранец

6 июля 2021, 08:59
19

В штате РФС появится координатор по развитию футбола.

По информации «РБ-Спорт», на новую должность будет приглашен иностранный специалист, который «сможет выстроить систему подготовки резерва в стране, имеет компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны».

Предложение по созданию новой должности появилось после вылета сборной России с Евро-2020.

В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (19)
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Серёга Краснодарский
1625553401
Комитеты и подкомитеты по развитию в РФс разгоняет? Или очередные штаты бездельников? Хотелось бы чтоб хорошие были начинания
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Garrincha58
1625556412
сколько лямов дадут ещё одному бездельнику который будет и координировать а то они бедные не знают куда им идти и зачем думаю до банкомата бы и сами дошли без координатора
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Garrincha58
1625556543
идёт полный развал всего спорта кому то это очень выгодно когда всё разваливается легче воровать
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ivany4
1625556687
Это уже за гранью понимания данной ситуации! Чем до этого занимался полк госчиновников и клерков федераций от спорта??? Набиванием карманов, или почиванием на лаврах от незначительных успехов других? За последние 30 лет умудрились разрушить всю систему спорта в России, а не только футбол. Начиная от школьного спорта и спортивных площадок во дворах, до работы федераций различных видов спорта. Прежде чем кого-то нанимать, нужно подъехать с ротой автоматчиков к минспорту, поставить руководителей к стенке и спросить - а почему собственно такое происходит???(С) А если серьезно, то надо сначала жестко спросить с нынешних руководителей, а уж потом решать на кого тратить деньги, на чиновников или на детских тренеров.
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Andrew01
1625557722
Пока в футбольные академии будут брать только за деньги, а не за талант, то ничего не изменится, хоть кого нанимай. Все развивают бизнес а не футбол. Не зря говорят, что талант должен быть голодным. В нашей стране Роналду бы не появился, денег нет у родителей, иди пинай мяч во дворе. Много звезд в мировом футболе кто родился в бедной семье, у нас таким ничего не светит. Вот и ответ в чем разница у нас и у них.
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portero
1625561274
Имеется возможность создать министерство и освоить ...лярды денег.
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Hektor 84
1625562123
Грядет очередной распил)))
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NewLife
1625562315
Нет пророка в своем отечестве ? Нах тогда РФС содержать. Постоянно доказывают свою профнепригодность.
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Plyash
1625565058
Координатор из числа чужеземцев? Да как-то стрёмно,непонятно.Давайте пригласим на должность координатора инопланетянина,а состав РФС наберём из квалифицированных иностранных спецов,типа Зидана,Эмери,Петковича. Нынешний РФС - это выжившие из ума маразматики.
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NewLife
1625574758
Ищут козла отпущения, на которого можно будет все сваливать, чтобы самим оставаться в стороне.
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