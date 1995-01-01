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    «РБ-Спорт»: РФС хочет нанять координатора по развитию футбола. Это будет иностранец

    В штате РФС появится координатор по развитию футбола.

    По информации «РБ-Спорт», на новую должность будет приглашен иностранный специалист, который «сможет выстроить систему подготовки резерва в стране, имеет компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны».

    Предложение по созданию новой должности появилось после вылета сборной России с Евро-2020.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +832

      Andrew01 24 минуты назад

      Пока в футбольные академии будут брать только за деньги, а не за талант, то ничего не изменится, хоть кого нанимай. Все развивают бизнес а не футбол.
      Не зря говорят, что талант должен быть голодным. В нашей стране Роналду бы не появился, денег нет у родителей, иди пинай мяч во дворе. Много звезд в мировом футболе кто родился в бедной семье, у нас таким ничего не светит. Вот и ответ в чем разница у нас и у них.

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      Рейтинг: +8265

      ivany4 41 минуту назад

      Это уже за гранью понимания данной ситуации!
      Чем до этого занимался полк госчиновников и клерков федераций от спорта??? Набиванием карманов, или почиванием на лаврах от незначительных успехов других? За последние 30 лет умудрились разрушить всю систему спорта в России, а не только футбол. Начиная от школьного спорта и спортивных площадок во дворах, до работы федераций различных видов спорта. Прежде чем кого-то нанимать, нужно подъехать с ротой автоматчиков к минспорту, поставить руководителей к стенке и спросить - а почему собственно такое происходит???(С)
      А если серьезно, то надо сначала жестко спросить с нынешних руководителей, а уж потом решать на кого тратить деньги, на чиновников или на детских тренеров.

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      Рейтинг: +13425

      Garrincha58 43 минуты назад

      идёт полный развал всего спорта кому то это очень выгодно когда всё разваливается легче воровать

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      Рейтинг: +13425

      Garrincha58 46 минут назад

      сколько лямов дадут ещё одному бездельнику который будет и координировать а то они бедные не знают куда им идти и зачем думаю до банкомата бы и сами дошли без координатора

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      Рейтинг: +20797

      bset 1 час назад

      Координатор: Надо отменить лимит, ввести потолок зарплат и начать строить футбольные академии
      РФС: Похоже он совсем некомпетентный

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      Рейтинг: +909

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Комитеты и подкомитеты по развитию в РФс разгоняет? Или очередные штаты бездельников? Хотелось бы чтоб хорошие были начинания

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