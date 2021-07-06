«РБ-Спорт»: РФС хочет нанять координатора по развитию футбола. Это будет иностранец

В штате РФС появится координатор по развитию футбола.
По информации «РБ-Спорт», на новую должность будет приглашен иностранный специалист, который «сможет выстроить систему подготовки резерва в стране, имеет компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны».
Предложение по созданию новой должности появилось после вылета сборной России с Евро-2020.
- Россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- РФС готовится к отставке нынешнего тренера сборной Станислава Черчесова.
- Ранее сообщалось, что его может сменить Андре Виллаш-Боаш.
- Также стать тренером российской национальной команды может Йоахим Лев.
В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич
Источник: «РБ-Спорт»