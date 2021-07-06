«РБ-Спорт»: РФС хочет нанять координатора по развитию футбола. Это будет иностранец

В штате РФС появится координатор по развитию футбола.

По информации «РБ-Спорт», на новую должность будет приглашен иностранный специалист, который «сможет выстроить систему подготовки резерва в стране, имеет компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны».

Предложение по созданию новой должности появилось после вылета сборной России с Евро-2020.

В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич