Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола»

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев высказался о проблемах развития футбола в стране.

«У нас очень много девизов и лозунгов за последние годы. Начиная с Госдумы, все рассказывают, что делать, но никто ничего не делает конкретного. Нет развития детского футбола, нет программы.

Вот говорят, что построили поля. А дальше-то что? Вы эти поля сдаете в аренду кому-то. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот и все развитие футбола нашего.

Еще говорят про новые стадионы. А кто играет на новых стадионах? «Тамбов»? Наигрались уже», – сказал Акинфеев.

Российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа.

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»