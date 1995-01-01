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    Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола»

    Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев высказался о проблемах развития футбола в стране.

    «У нас очень много девизов и лозунгов за последние годы. Начиная с Госдумы, все рассказывают, что делать, но никто ничего не делает конкретного. Нет развития детского футбола, нет программы.

    Вот говорят, что построили поля. А дальше-то что? Вы эти поля сдаете в аренду кому-то. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот и все развитие футбола нашего.

    Еще говорят про новые стадионы. А кто играет на новых стадионах? «Тамбов»? Наигрались уже», – сказал Акинфеев.

    • Российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа.
    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

    Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2364

      Derzkiy1 5 минут назад

      Капитан единственный

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      Рейтинг: +2991

      FENIX-SL 8 минут назад

      ну вот если все люди нормальные будут говорить правду как Игорь
      то все будет постепенно меняться

      1
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      Рейтинг: +364

      vsolon 9 минут назад

      да у нас вся страна в аренде у китайцев.евреев и ....а аренду кому платят интересно)

      0
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      Рейтинг: +693

      Untitled-1 37 минут назад

      Вообще, очень удобно. построить стадионы на налоги населения, а потом этому же населению продавать время на этих стадионах по ломовым ценам.

      2
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      Рейтинг: +23487

      Боцман59rus 38 минут назад

      -ну я так и думал, что мужики пузатые виноваты, им же после 30, в гаражах сидеть, да водку хлестать. Секций спортивных полно, футбольных школ, до е.б.е.н.ей матери, только занимаются в них, те за кого забашляли родители и в состав у юношей, попадают тоже за деньги. К тому же низшие лиги, просто убиты, где молодым расти, не все в России рождаются, в пределах садового кольца и с ромбом на груди

      0
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      Рейтинг: +8642

      NewLife 48 минут назад

      Спасибо, Игорь. Надо персонифицировать.

      2
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      Рейтинг: +417

      mama1991 50 минут назад

      путину п о х уй, он ракеты строит...

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      Рейтинг: +417

      mama1991 51 минуту назад

      КАЖДЫЙ ГОД ОДНО И ТОЖЕ. борьба с ветряными мельницами...

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      Рейтинг: +4361

      hevbn 28 54 минуты назад

      Абсолютно согласен с Игорем , можно добавить только то, что это касается не только футбола, но к сожалению ситуации во всей стране.

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      Рейтинг: +23

      Vadi11 55 минут назад

      Если честно, то про поля Игорь в точку сказал
      По практике для них эти поля и построили, чтобы за бабки в аренду отдавать
      Очень прибыльно

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