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  • Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола»

Акинфеев: «Вы строите поля и сдаете в аренду. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. Вот и все развитие футбола»

25 июня 2021, 14:58
34

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев высказался о проблемах развития футбола в стране.

«У нас очень много девизов и лозунгов за последние годы. Начиная с Госдумы, все рассказывают, что делать, но никто ничего не делает конкретного. Нет развития детского футбола, нет программы.

Вот говорят, что построили поля. А дальше-то что? Вы эти поля сдаете в аренду кому-то. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот и все развитие футбола нашего.

Еще говорят про новые стадионы. А кто играет на новых стадионах? «Тамбов»? Наигрались уже», – сказал Акинфеев.

  • Российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа.
  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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hevbn 28
1624622842
Абсолютно согласен с Игорем , можно добавить только то, что это касается не только футбола, но к сожалению ситуации во всей стране.
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NewLife
1624623235
Спасибо, Игорь. Надо персонифицировать.
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Untitled-1
1624623906
Вообще, очень удобно. построить стадионы на налоги населения, а потом этому же населению продавать время на этих стадионах по ломовым ценам.
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Derzkiy1
1624625793
Капитан единственный
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Пельш 1
1624626711
Прав капитан! На все сто!
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Snek
1624627153
Обычно Игорёк был за власть, но даже у него пригорело от этого говна! Похоже действительно пора слушать В. Цоя, что требуют наши сердца?
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FanatSerj
1624629777
Странная логика, ну да мы бегаем за деньги после работы или в выходные, а в остальное время там спорт школы, секции молодежь играет. Зимой от института зал снимаем в выходные когда там пусто, на наши "пузатые" деньги этот зал там прилично содержат, а в остальное время там студенты, другие "пузатые" знакомые в колледже зал снимают, бывает даже с учащейся молодежи совместные матчи устраиваем. Во дворе в ЖК одна огороженная площадка мини футбольного размера, ещё три площадки баскетбольное/волейбольных по дворам разбросаны +/- 200м. И везде играют и млад и стар. Если своё детство вспомнить, на весь населенный пункт в 20 тысяч была одна работающая легко-атлетическая секция где можно было только бегать и прыгать. На школьном уровне приходилось покупать мячи самим, ещё их зашивать умели )) Соревнований практически никаких, если и были то за всё платить из своего кармана и за транспорт, понятие формы даже не было, награды бумажный листочек, ни значков, ни медалей хоть пластмассовых. И ладно сейчас деньги хоть у всех есть, а тогда родителям задержка зарплаты 8 месяцев была (шахтеры поймут) одну картошку ели с хлебом. Конечно да, булки расслаблять рано и чинуш надо постоянно пинать, чтобы они двигались. Игорю бы не мешало свой детство вспомнить, ну так для сравнения.
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slavа0508
1624630162
А я в этом ничего плохого не вижу , так во всём мире устроено , что в свободное время на полях мужики бегают и жирок сотрясают и прибыль объекту приносят, главное правильно распределять время,,,у нас в городе наблюдаю другую ситуацию одно время понастроили хоккейных площадок во дворах,и они практически пустуют всю зиму и нет там не мужиков с животиками ни детей,одни за компьютерами вторые за пивом,,,,
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Иван Петров 1986
1624633920
Прямо в точку. Молодец ! ! !
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polt
1624639207
Респект и уважуха!!!
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