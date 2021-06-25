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  • Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

25 июня 2021, 13:59
8

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о выступлении национальной команды на Евро-2020.

  • Россияне заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.
  • Сборная разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).

«Смотрел игру с Данией. Думал о хорошем... Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось.

Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, как футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где.

В любом случае это праздник – ведь футбол создан для болельщиков. Так же как и театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.

Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению», – сказал Акинфеев.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Чемпионат Европы Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (8)
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Fusballer
1624619029
Как раз понятно где.
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Garrincha58
1624620115
правильно сделал что ушёл из этой Че сборной только пустая трата времени и сил, но есть и такие сами не уйдут типа Жиркова и место занял и сам не сыграл да и Д тоже никогда не уйдёт пока его вместе с Че не уйдут
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Garrincha58
1624620199
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о проблемах в детском футболе и посетовал на то, что никто не занимается их решением. "У нас очень много девизов за последние годы. Начиная с Госдумы, все рассказывают, что сделать, но никто ничего не делает конкретного. Нет развития детского футбола, нет программы. Вот говорят, что построили поля. А дальше-то что? Вы эти поля сдаете в аренду кому-то. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот и все развитие футбола нашего. Еще говорят про новые стадионы. А кто играет на новых стадионах? "Тамбов"? Наигрались уже", — сказал Акинфеев на ютуб-канале "Коммент.Шоу"
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alex1951
1624637267
Акинфей ,рассуждать,критиковать все научились.... А сам то ? Кумир миллионов..тебя что ,это хрень не касается? Пиз....не мешками ворочать! Чё ж свой опыт не передаешь? ....ля ля ля ля.........
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deinego77@yandex.ru
1624639993
"... непонятно где"- на дне.
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Plyash
1624648843
Так ведь четвёртый год без тренера играют,некому ребят в нужное русло направить...
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