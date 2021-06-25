Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о выступлении национальной команды на Евро-2020.

Россияне заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

Сборная разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).

«Смотрел игру с Данией. Думал о хорошем... Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось.

Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, как футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где.

В любом случае это праздник – ведь футбол создан для болельщиков. Так же как и театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.

Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению», – сказал Акинфеев.