Акинфеев – о сборной России на Евро: «Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о проблемах в детском футболе и посетовал на то, что никто не занимается их решением.
"У нас очень много девизов за последние годы. Начиная с Госдумы, все рассказывают, что сделать, но никто ничего не делает конкретного. Нет развития детского футбола, нет программы. Вот говорят, что построили поля. А дальше-то что? Вы эти поля сдаете в аренду кому-то. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот и все развитие футбола нашего. Еще говорят про новые стадионы. А кто играет на новых стадионах? "Тамбов"? Наигрались уже", — сказал Акинфеев на ютуб-канале "Коммент.Шоу"
Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о выступлении национальной команды на Евро-2020.
- Россияне заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.
- Сборная разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также минимально победила Финляндию (1:0).
«Смотрел игру с Данией. Думал о хорошем... Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось.
Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, как футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где.
В любом случае это праздник – ведь футбол создан для болельщиков. Так же как и театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.
Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению», – сказал Акинфеев.