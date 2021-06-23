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  • Гинер: «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства. Не рассматривали никого, кроме Березуцкого»

Гинер: «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства. Не рассматривали никого, кроме Березуцкого»

23 июня 2021, 12:27
20

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с увольнением Ивицы Олича и назначением на пост главного тренера Алексея Березуцкого.

– Болельщики интересуются, почему ПФК ЦСКА решился на смену тренера буквально за день до начала сборов.

– Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера.

– Он озвучил, что разошлись во взглядах по поводу тренерства команды, так и есть?

– Мое субъективное мнение – да.

– Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Алексея Березуцкого. Почему именно его? Какие-то другие кандидатуры рассматривались?

– Мы не рассматривали других кандидатур. Алексея рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды.

  • ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник, 15 июня.
  • Он возглавлял столичную команду с 23 марта.
  • Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

Гинер: «Не думаю, что у ЦСКА еще будут трансферы»

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Березуцкий Алексей Гинер Евгений
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1624441132
- а что,Гинер тренер, чтобы во взглядах расходится?
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САДЫЧОК
1624441417
«Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства ...Диктовать ему состав и тактику хотел ?! Молодец Олич , что ушёл ! Да , ещё и с бабосами !
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derrik2000
1624442192
Ну, откровенно говоря, так ничего из этого интервью и не понял. Всё было сказано Гинером более чем обтекаемо... с недомолвками... А, может, так и надо, т. е. "не выносить мусор из хаты"??? Но всё таки назначение Лёши Берёзы на пост ГТ в команду, которая ставит (или СТАВИЛА???) цель ВСЕГДА успешно выступать в чемпионате России и выходить в еврокубки - более желательно, конечно, выходить в ЛЧ - вызывает очень много вопросов у меня, например. У Лёши же (да и у Васи Берёзы тоже), судя по его и игре, и интервью, ранее в бытность его игроком данными, интеллекта - нУль целых хрен десятых! А тут практически СРАЗУ - в главные тренеры. Ну, не знаю. не знаю... Или Гинер сейчас просто "свадебный генерал", который озвучивает решения тех, кто "наверху"???
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DOCTOR PENALTY
1624443953
Во взглядах по поводу тренерства с Оличем надо было расходиться до его подписания. Что-то на Гинера это не похоже, однозначно косяк банкиров. Ну, а с Березуцким про Европу придётся забыть.
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NewLife
1624446789
С таким менеджментом теперь, когда Гинер не вертит не своими деньгами, а чужими, циске будет непросто.
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BuenosArgentina
1624447244
"... зачем мне s считаться шпанойи бандитом ? "
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Togo
1624450574
Опять странный подход и странное решение. И до назначения было понятно почти всем -кроме руководства!, что проку от Олича не будет. Если уж назначили дайте время. А Березуцкого тоже снимут через несколько месяцев? Скорого результата ведь тоже не будет....
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Dominator777
1624453756
К сожалению Гинер далеко не главный в армейском клубе....
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