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    Гинер: «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства. Не рассматривали никого, кроме Березуцкого»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с увольнением Ивицы Олича и назначением на пост главного тренера Алексея Березуцкого.

    – Болельщики интересуются, почему ПФК ЦСКА решился на смену тренера буквально за день до начала сборов.

    – Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера.

    – Он озвучил, что разошлись во взглядах по поводу тренерства команды, так и есть?

    – Мое субъективное мнение – да.

    – Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Алексея Березуцкого. Почему именно его? Какие-то другие кандидатуры рассматривались?

    – Мы не рассматривали других кандидатур. Алексея рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды.

    • ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник, 15 июня.
    • Он возглавлял столичную команду с 23 марта.
    • Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

    Гинер: «Не думаю, что у ЦСКА еще будут трансферы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +21060

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Во взглядах по поводу тренерства с Оличем надо было расходиться до его подписания. Что-то на Гинера это не похоже, однозначно косяк банкиров. Ну, а с Березуцким про Европу придётся забыть.

      0
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      Рейтинг: +6176

      Cleaner 21 минуту назад

      Похоже, Гинеру стало наплевать на ЦСКА...(

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      Рейтинг: +15360

      derrik2000 36 минут назад

      Ну, откровенно говоря, так ничего из этого интервью и не понял.
      Всё было сказано Гинером более чем обтекаемо... с недомолвками...
      А, может, так и надо, т. е. "не выносить мусор из хаты"???
      Но всё таки назначение Лёши Берёзы на пост ГТ в команду, которая ставит (или СТАВИЛА???) цель ВСЕГДА успешно выступать в чемпионате России и выходить в еврокубки - более желательно, конечно, выходить в ЛЧ - вызывает очень много вопросов у меня, например.
      У Лёши же (да и у Васи Берёзы тоже), судя по его и игре, и интервью, ранее в бытность его игроком данными, интеллекта - нУль целых хрен десятых!
      А тут практически СРАЗУ - в главные тренеры.
      Ну, не знаю. не знаю...
      Или Гинер сейчас просто "свадебный генерал", который озвучивает решения тех, кто "наверху"???

      2
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      Рейтинг: +23323

      Боцман59rus > derrik2000 30 минут назад

      - с составом, образца 2005 - 2008годов, наверное смог добиться результата, да и то не факт.Сейчас вообще без шансов.

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      Рейтинг: +15360

      derrik2000 > Боцман59rus 29 минут назад

      Что ещё можно отметить: БЕЗ ШАНСОВ даже в "рАссЕйском дыр-дыре", который ФУТБОЛОМ можно назвать только в юмористической передаче. ((

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      Рейтинг: +7454

      САДЫЧОК 49 минут назад

      «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства
      ...Диктовать ему состав и тактику хотел ?!
      Молодец Олич , что ушёл ! Да , ещё и с бабосами !

      2
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      Рейтинг: +23323

      Боцман59rus 54 минуты назад

      - а что,Гинер тренер, чтобы во взглядах расходится?

      2
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      Рейтинг: +23320

      silver29 58 минут назад

      Кто приведет хотя бы три аргумента чем Березуцкий лучше Гончаренко или Олича ? Так чисто из любопытства интересуюсь.

      1
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      Рейтинг: +23323

      Боцман59rus > silver29 42 минуты назад

      -Бабаян точно приведет))

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