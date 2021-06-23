Гинер: «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства. Не рассматривали никого, кроме Березуцкого»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с увольнением Ивицы Олича и назначением на пост главного тренера Алексея Березуцкого.

– Болельщики интересуются, почему ПФК ЦСКА решился на смену тренера буквально за день до начала сборов.

– Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера.

– Он озвучил, что разошлись во взглядах по поводу тренерства команды, так и есть?

– Мое субъективное мнение – да.

– Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили Алексея Березуцкого. Почему именно его? Какие-то другие кандидатуры рассматривались?

– Мы не рассматривали других кандидатур. Алексея рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды.

ЦСКА объявил об уходе Олича во вторник, 15 июня.

Он возглавлял столичную команду с 23 марта.

Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

Гинер: «Не думаю, что у ЦСКА еще будут трансферы»