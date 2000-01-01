Гинер: «Не думаю, что у ЦСКА еще будут трансферы»

"У ЦСКА сейчас 3-й по стоимости состав в РПЛ (125,45 миллиона евро).
По итогам прошлого сезона ЦСКА не попал в еврокубки."
Или всё сказанное маскирует цели ФК ЦСКА, или, как говорил тов. Огурцов в фильме "Карнавальная ночь", "Бабу Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём коллективе"???
Ну-ну...
Успехов...
Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал не ждать новых трансферов этим летом. По его мнению, имеющийся состав хорош.
«Мы собрали хороший состав, молодых ребят. Не думаю, что еще какие-то трансферы будут», – сказал Гинер.