Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Гинер: «Не думаю, что у ЦСКА еще будут трансферы»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал не ждать новых трансферов этим летом. По его мнению, имеющийся состав хорош.

    «Мы собрали хороший состав, молодых ребят. Не думаю, что еще какие-то трансферы будут», – сказал Гинер.

    • У ЦСКА сейчас 3-й по стоимости состав в РПЛ (125,45 миллиона евро).
    • По итогам прошлого сезона ЦСКА не попал в еврокубки.
    • В 1-м туре РПЛ ЦСКА примет «Уфу» (ориентировочно 25 июля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15360

      derrik2000 30 минут назад

      "У ЦСКА сейчас 3-й по стоимости состав в РПЛ (125,45 миллиона евро).
      По итогам прошлого сезона ЦСКА не попал в еврокубки."

      Или всё сказанное маскирует цели ФК ЦСКА, или, как говорил тов. Огурцов в фильме "Карнавальная ночь", "Бабу Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём коллективе"???

      Ну-ну...
      Успехов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1378

      кто там 57 минут назад

      Хороший состав для дна таблицы + тренер без опыта) гынер ***** плз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9412

      Литейный4 1 час назад

      Всё ушло на трансфер супер форварда Заболотного. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2068

      Чермындыр 1 час назад

      А какой нормальный игрок пойдет в команду из убогой лиги, не играющую в еврокубках и без нормального тренера.
      Очевидно, что этим летом нормальных трасферов не будет. Год назад крупно потратились и обоср...сь. Так что теперь решать задачи будут тем, кто есть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +488

      shahor 1 час назад

      Даже борьба за попадание в(по старинке называю) кубок УЕФА уже не рассматривается.Не совсем понятно,если честно,каков интерес у Евгения Ленноровича выступать в роли свадебного генерала.Ведь по факту в клубе уже давно другие хозяева.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6176

      Cleaner 1 час назад

      То есть цель на сезон - не опуститься ниже ДЕСЯТОГО места в таблице?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1625

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Печально это все *******! Нету ни тренера, "н" опорника и "н" нападающего!!! Сезон уже ********** не начавшись ****!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      111ax 1 час назад

      Сейчас Влашича купят и если не найти замену, то станем крепким середнячком еще на сезон

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2975

      FENIX-SL > 111ax 59 минут назад

      ниже среднего
      увы
      это самый поганый состав который я видел у цска
      кроме Марио, Эджуке ну и Влашича само собой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15360

      derrik2000 > 111ax 31 минуту назад

      По-поводу "крепкого середнячка" с ТАКИМ составом да с Лёшей Берёзой на посту ГТ, думаю, это ты преувеличил. ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86698
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66493
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru