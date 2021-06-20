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  • Эджуке: «Березуцкий делает все, что нужно. Мы привыкаем друг к другу»

Эджуке: «Березуцкий делает все, что нужно. Мы привыкаем друг к другу»

20 июня 2021, 18:11

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о работе на сборах под руководством Алексея Березуцкого, который стал исполняющим обязанности главного тренера московской команды.

– Несколько слов о работе с Алексеем Березуцким. Какие ощущения от тренировок под его началом?

– Он делает все, что нужно. Сейчас мы привыкаем друг к другу. Он посвящает нас в свои планы, выстраивает работу. Пусть все идет своим чередом. Мы рады, что на сборах есть тренер, и он за нами присматривает. Надеюсь, и в сезоне все сложится для нас успешно.

– Сегодня, когда команда отрабатывала атаки с завершением, ты забил несколько классных голов и удостоился от Алексея Владимировича похвалы. Я давно за тобой наблюдаю и заметил, что ты прибавил в завершении, в точности ударов.

– Да, я согласен. Сам это чувствую. Как атакующий игрок я хочу, чтобы каждый мой удар достигал цели, и постоянно работаю над ударами. Команда играет на тебя, доводит мяч до ворот, а ты должен не подвести. Я понимаю это и стараюсь изо всех сил, много времени уделяю завершениям.

– За счет чего именно ты прибавил?

– Есть несколько компонентов. Здесь помогают официальные матчи: чем больше ты игр проводишь на высоком уровне, тем больше опыта приобретаешь. Разговоры с тренерами тоже важны: специалисты передают тебе свои знания, они понимают все нюансы игры. Ну и постоянная практика на тренировках, конечно. Без нее забивать голы часто не получится.

Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эджуке Чидера Березуцкий Алексей
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