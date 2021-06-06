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    Пресс-атташе сборной России Владимиров: «В команде нормально восприняли, что Киркоров перепутал игроков. Улыбались, смеялись»

    Игорь Владимиров, пресс-атташе сборной России, рассказал о реакции команды на визит народного артиста России Филиппа Киркорова. Он перепутал футболистов.

    – Как команда восприняла то, что Киркоров перепутал Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса?

    – Добрый юмор, хороший, нормально восприняли. Улыбались, смеялись. Никакого негатива.

    • Также Киркоров неправильно произнес отчество главного тренера Станислава Черчесова – Соломонович вместо Саламовича.
    • Киркоров пел гимн России перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).
    • Сын Киркорова Мартин занимается футболом и болеет за «Спартак».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    06.06.2021 12:50
    Комментарии17
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      Рейтинг: +174

      Shamil79 21 час назад

      возможно он кроме Фернандеса ни про кого и не знает

      0
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      Рейтинг: +4684

      Давид59 22 часа назад

      Оздоева с Азмуном уже путали. Теперь с Фернандесом путают. Кто следующий? Шунин наверное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8228

      NewLife 23 часа назад

      "Добрый юмор, хороший...!" Разве это юмор? Это неуважительное отношение к футболистам. Юмор будет в игре с Бельгией.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14300

      JTherry > NewLife 23 часа назад

      как бы игра с Бельгией сатирой не обернулась...(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      Brabus71 6 июня, 14:37

      Дибилко Киркоров

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 14:26

      Хорошо, что хоть гимн не перепутал. Мог бы по ошибке и Болгарский исполнить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14300

      JTherry 6 июня, 14:09

      "...Киркоров перепутал Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса"
      ...это лишний раз доказывает, что в сборную собрали из ноунеймов - сборная "стасиков"...

      1
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner > JTherry 6 июня, 14:29

      На позицию Фернандеса Вы можете предложить лучшую кандидатуру? Нет? Если Филя далек от футбола, не значит, что в сборной игроки без имени. Зря Вы так...(

      1
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      Рейтинг: +14300

      JTherry > Cleaner 23 часа назад

      я ведь не о кандидатуре на место Фернандеса писал (он-то, как раз на своем месте), а о том, что Киркоров, как представитель армии болельщиков, не знает, как зовут Оздоева... даже руководитель спортивного ТВ-канала не знает, что Азмун не является игроком сборной... это лишь подтверждает правоту Слуцкого, что Россия - "не футбольная страна"...( в Испании, Германии, Англии вряд ли перепутали имена футболистов...

      2
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      Рейтинг: +14300

      JTherry > Cleaner 23 часа назад

      ...и не перепутали бы по одной причине: уровень игроков названных сборных намного выше уровня наших футболистов, сильно выше... потому и не востребованы они в Европе, а кому посчастливилось туда уехать, сидят на лавке, ожидая выхода на замену минут на 10-15 в конце матча...

      0
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner > JTherry 19 часов назад

      Филипп некомпетентен в футболе, решил пропиариться на фоне ЧЕ и опозорился. А Вы про ноунейм...

      0
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      Рейтинг: +14300

      JTherry > Cleaner 19 часов назад

      Киркоров - типичный представитель основного зрителя (домохозяек) у экранов ТВ... все артисты зациклены на своей персоне, вся планета крутится вокруг них)) и им недосуг знать как и кого зовут в сборной, для него все наши футболисты - ноунеймы... не он захотел, а его пригласили спеть гимн на открытии матча, интрига была в том, что пиарился не Филя, а Первый канал: у Фили в инсте 4,5 млн. подписчиков, а у сборной всего 800 тыс., желание пиар-службы ТВ вполне понятна, привлечь подписчиков нажать кнопку Первого канала...

      0
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner > JTherry 19 часов назад

      Филины подписчики нажали первую кнопку, а как только началась игра, переключились на другой канал.)
      Но цель достигнута - рекламные ролики посмотрел лишний миллион человек!

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      Рейтинг: +14300

      JTherry > Cleaner 19 часов назад

      вот именно, и рекламу этот миллион зрителей схавал за милую душу) футбол на самом деле не самый смотрибельный контент, сериалы смотрит гораздо большее количество зрителей...

      0
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner > JTherry 19 часов назад

      Да я и сам на сериалах сижу!.. Жуков вот недавно осилил...)

      0
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      Рейтинг: +5551

      subbotaspartak 6 июня, 13:51

      В "команде" актёров нормально приняли, что Киркорова с бабой перепутали...

      1
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      Рейтинг: +27

      Володька Трынкин 6 июня, 13:08

      Потешались над румыном,а могли и с ноги..

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