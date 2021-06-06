Пресс-атташе сборной России Владимиров: «В команде нормально восприняли, что Киркоров перепутал игроков. Улыбались, смеялись»

Игорь Владимиров, пресс-атташе сборной России, рассказал о реакции команды на визит народного артиста России Филиппа Киркорова. Он перепутал футболистов.

– Как команда восприняла то, что Киркоров перепутал Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса?

– Добрый юмор, хороший, нормально восприняли. Улыбались, смеялись. Никакого негатива.

Также Киркоров неправильно произнес отчество главного тренера Станислава Черчесова – Соломонович вместо Саламовича.

– Соломонович вместо Саламовича. Киркоров пел гимн России перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).

Сын Киркорова Мартин занимается футболом и болеет за «Спартак».

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