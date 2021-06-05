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  • «Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

«Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

5 июня 2021, 00:06
29

Народный артист России Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России и пробил с пенальти форварду Артему Дзюбе. По этому случаю зенитовец оставил пост в инстаграме.

«Было очень приятно встретиться и познакомиться с Королeм эстрады Филиппом Киркоровым. Здорово, что ваш сын так любит футбол и болеет за сборную России. Надеюсь, вам у нас понравилось. А вот пенальти надо бы вам потренировать», – написал Дзюба.

  • Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.
  • Россия примет Болгарию сегодня, 5 июня.
  • Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Я не Марио, я Магомед». Киркоров перепутал Фернандеса и Оздоева и сказал, что они южные и красивые

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (29)
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Vistavas
1622841743
А в раздевалке наверняка друг дружке "честь отдавали".
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алдан2014
1622853351
Один надутый король эстрады,а второй такой же от футбола.
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Oldtrafford83
1622869869
Филя много кому из своих коллег думаю пенальти пробивал))
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almanev
1622875688
АХАХАХАХА, лучший заголовок на бомбардире!
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САДЫЧОК
1622876168
Зашквар !
Ответить
ziborock
1622879348
Теперь могут "Голубую луну" дуэтом спеть!)
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Боцман59rus
1622881759
После такого,обязан жениться.
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9зверь9
1622881942
да по_любому в очко пробил!
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Maxi_7
1622883197
При всем уважении к Филиппу Бедросовичу, но учитывая слухи про его ориентацию новость "Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти" звучит по меньшей мере забавно...)
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Hektor 84
1622888998
И встретились два гомика
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