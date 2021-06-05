«Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

Народный артист России Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России и пробил с пенальти форварду Артему Дзюбе. По этому случаю зенитовец оставил пост в инстаграме.

«Было очень приятно встретиться и познакомиться с Королeм эстрады Филиппом Киркоровым. Здорово, что ваш сын так любит футбол и болеет за сборную России. Надеюсь, вам у нас понравилось. А вот пенальти надо бы вам потренировать», – написал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.

Россия примет Болгарию сегодня, 5 июня.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.

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