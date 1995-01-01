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    «Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

    Народный артист России Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России и пробил с пенальти форварду Артему Дзюбе. По этому случаю зенитовец оставил пост в инстаграме.

    «Было очень приятно встретиться и познакомиться с Королeм эстрады Филиппом Киркоровым. Здорово, что ваш сын так любит футбол и болеет за сборную России. Надеюсь, вам у нас понравилось. А вот пенальти надо бы вам потренировать», – написал Дзюба.

    • Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.
    • Россия примет Болгарию сегодня, 5 июня.
    • Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.

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    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      Vistavas 27 минут назад

      А в раздевалке наверняка друг дружке "честь отдавали".

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