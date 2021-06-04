«Я не Марио, я Магомед». Киркоров перепутал Фернандеса и Оздоева и сказал, что они южные и красивые

Народный артист России Филипп Киркоров сегодня посетил сборную России. Во время визита он перепутал Марио Фернандеса и Магомеда Оздоева. Видео доступно ниже.

Рядом с Киркоровым был его сын Мартин, который болеет за «Спартак».

Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.

Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.