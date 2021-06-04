Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    «Я не Марио, я Магомед». Киркоров перепутал Фернандеса и Оздоева и сказал, что они южные и красивые

    Народный артист России Филипп Киркоров сегодня посетил сборную России. Во время визита он перепутал Марио Фернандеса и Магомеда Оздоева. Видео доступно ниже.

    Рядом с Киркоровым был его сын Мартин, который болеет за «Спартак».

    • Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.
    • Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.
    • Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      tarasofka 49 минут назад

      концовка доставила! клан киркоровых за спартаг!
      в полку борисов и трубачей прибыло! ыыы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4538

      Fusballer > tarasofka 38 минут назад

      Это клан бомжей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44893

      MaxRnD 50 минут назад

      ЛГБТ лютуют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      житель СПб 57 минут назад

      Опять сглупил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18045

      vladimir-7 1 час назад

      Филипп, где ты шляешься, тебя же Дзюба ждёт не дождется?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20495

      bset 1 час назад

      Он же Азмун, он же личная шашлычница физрука

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1789

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Что ж Оздоева то все путают. Сначала тоже южная, одна горячая женщина перепутала его с Азмуном. Теперь Фернандес))) Главное, чтобы с Дзюбой не перепутали Магу, а остальное не страшно)))))

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86056
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru