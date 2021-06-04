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  • «Я не Марио, я Магомед». Киркоров перепутал Фернандеса и Оздоева и сказал, что они южные и красивые

«Я не Марио, я Магомед». Киркоров перепутал Фернандеса и Оздоева и сказал, что они южные и красивые

4 июня 2021, 21:21
23

Народный артист России Филипп Киркоров сегодня посетил сборную России. Во время визита он перепутал Марио Фернандеса и Магомеда Оздоева. Видео доступно ниже.

Рядом с Киркоровым был его сын Мартин, который болеет за «Спартак».

  • Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.
  • Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.
  • Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Россия Оздоев Магомед Фернандес Марио
Комментарии (23)
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vladimir-7
1622832035
Филипп, где ты шляешься, тебя же Дзюба ждёт не дождется?
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житель СПб
1622832698
Опять сглупил...
Ответить
MaxRnD
1622833097
ЛГБТ лютуют
Ответить
zarsm
1622840127
Ой клоун...
Ответить
Из Твери Леха
1622840135
А Киркоров такой: ну дак и я не Рафаель, ну так что же, что же...
Ответить
JTherry
1622841945
Канделаки его зовет Азмуном, Киркоров - Марио...)
Ответить
Plyash
1622842130
Тупой болгарин попутал бразильца с азиатом...
Ответить
Fju-2
1622859142
Раньше Фернандес чтобы не отвечать на вопросы делал вид, что не говорит по русски. Теперь притворяется Оздоевым. Но, нет Марио! Мы тебя узнали!)
Ответить
slavа0508
1622863427
берегись Филип сейчас,начнётся о расовой дискриминации вой ,,,,
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Roma56
1622872367
Киркоров пацану про первого встречного: - "Ну вот, смотри - твой кумир!" Пацан: - "Где я, кто все эти люди?"
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