Киркоров посетил тренировку сборной России

Певец Филипп Киркоров побывал в расположении сборной России, которая продолжает готовиться к финальному турниру Евро-2020.

Артист приехал на базу в Новогорск, где национальная команда проводила тренировку. Там он пообщался с футболистами и тренерами.

Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.

Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.