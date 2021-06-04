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Киркоров посетил тренировку сборной России

4 июня 2021, 14:42
17

Певец Филипп Киркоров побывал в расположении сборной России, которая продолжает готовиться к финальному турниру Евро-2020.

Артист приехал на базу в Новогорск, где национальная команда проводила тренировку. Там он пообщался с футболистами и тренерами.

Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.

  • Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.
  • Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (17)
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Fusballer
1622807037
Ну, завтра точно разгромят болгар. А Дзюба пару мячей забьёт точно. Для рекорда.
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99-й
1622808571
Видимо угрожал спеть им если продуют...
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Axe111
1622808633
Какая сборная, такие и посетители лол
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САДЫЧОК
1622808657
Позорище ! Разноцветный клоун , посетил тренировку!
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Стаz
1622809613
- Не нравится мне Киркоров, слащавый, подкрашенный как баба, одним словом румын. -так он же болгарин. - какая разница (С)
Ответить
vladimir-7
1622810756
Киркоров споет Дзюбе: зайка моя, ты мой тазик, и мой глазик...
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paracetamol
1622812592
Киркоров с синими мозгами посетит физрука, что вообще без мозгов?
Ответить
Из Твери Леха
1622815066
за кого болеть-то будет?
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NewLife
1622816382
Во время войны Клавдия Шульженко ездила на фронт и тела "синий платочек" бойцам перед боем. А в наше время поющий п.едик клоун приезжает к играющему педику. Пошлятина.
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paracetamol
1622817339
Ну, блин, как президент какой сборную посетил!
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