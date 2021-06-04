Киркоров посетил тренировку сборной России

Певец Филипп Киркоров побывал в расположении сборной России, которая продолжает готовиться к финальному турниру Евро-2020.
Артист приехал на базу в Новогорск, где национальная команда проводила тренировку. Там он пообщался с футболистами и тренерами.
Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.
- Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.
- Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: ТАСС