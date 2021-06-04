Киркоров споет Дзюбе: зайка моя, ты мой тазик, и мой глазик...
Певец Филипп Киркоров побывал в расположении сборной России, которая продолжает готовиться к финальному турниру Евро-2020.
Артист приехал на базу в Новогорск, где национальная команда проводила тренировку. Там он пообщался с футболистами и тренерами.
Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.
- Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.
- Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу перед матчем с болгарами.Встреча сборных пройдет 5 июня в Москве, Киркоров перед началом игры исполнит гимн России:https://t.co/Ln9bQOXqfcВидео: Сергей Савостьянов/ТАСС pic.twitter.com/9zJwWGSJPi— ТАСС (@tass_agency) June 4, 2021