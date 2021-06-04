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    Киркоров посетил тренировку сборной России

    Певец Филипп Киркоров побывал в расположении сборной России, которая продолжает готовиться к финальному турниру Евро-2020.

    Артист приехал на базу в Новогорск, где национальная команда проводила тренировку. Там он пообщался с футболистами и тренерами.

    Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.

    • Россия примет Болгарию в субботу, 5 июня.
    • Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии11
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      Рейтинг: +18024

      vladimir-7 1 минуту назад

      Киркоров споет Дзюбе: зайка моя, ты мой тазик, и мой глазик...

      0
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      Рейтинг: +1067

      Стаz 20 минут назад

      - Не нравится мне Киркоров, слащавый, подкрашенный как баба, одним словом румын.
      -так он же болгарин.
      - какая разница (С)

      0
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      Рейтинг: +24299

      пьяныйхоровод 21 минуту назад

      Я сначала подумал , что дзюба рванул к "кумиру".

      0
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      Рейтинг: +276

      Октавиус 23 минуты назад

      Интересно, есть ли в России что-то, что народ хвалит? Киркоров просто посетил тренировку сборной, а столько помоев вылито на обе стороны)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7100

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Позорище ! Разноцветный клоун , посетил тренировку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3018

      Axe111 36 минут назад

      Какая сборная, такие и посетители лол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      99-й 38 минут назад

      Видимо угрожал спеть им если продуют...

      0
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      Рейтинг: +2903

      Oldtrafford83 40 минут назад

      Клоунада!!!

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      Рейтинг: +4165

      Yurok161 51 минуту назад

      Таким образом тренерский штаб решил продемонстрировать игрокам что будет с ними если они опозорятся на евро.

      2
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      Рейтинг: +15

      Стэнли 52 минуты назад

      Это ужасно. Ведь болельщиков может стошнить. Не из-за гимна, а от исполнителя.

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