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  • РФС: «Продажи билетов на матч Россия – Болгария выросли после визита Киркорова в сборную»

РФС: «Продажи билетов на матч Россия – Болгария выросли после визита Киркорова в сборную»

6 июня 2021, 01:04
7

Директор РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин рассказал, на что повлиял визит в сборную России народного артиста страны Филиппа Киркорова. Он случился за сутки до товарищеского матча РоссияБолгария (1:0).

«Атмосфера во время визита Киркорова в сборную была дружелюбная, было весело. Артем Дзюба выложил публикацию, как и Филипп Бедросович. 300 тысяч просмотров. Это хорошо.

Продажи билетов [на товарищеский матч Россия – Болгария] за последние сутки выросли точно», – сказал Терешин.

  • Киркоров исполнил перед матчем гимн России.
  • Сын Киркорова Мартин занимается футболом и болеет за «Спартак».
  • На следующей неделе Россия стартует на Евро-2020.

«Я не Марио, я Магомед». Киркоров перепутал Фернандеса и Оздоева и сказал, что они южные и красивые

«Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия Болгария
Комментарии (7)
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serppion
1622933479
А какую сборную болгарин Филипп Бедросович поддержал своим визитом?
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Валерий2705
1622935074
Да уж, болгарин Филипп исполняет Российский гимн на матче с Болгарией и это в Москве. Занавес.
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САДЫЧОК
1622957654
Терешин - больной тип ! Откуда , все эти люди в футболе и около футбола ?!
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Brabus71
1622960132
Пи...здежь
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valiknavashinsky
1622961973
Надо же такую чушь написать!!!Кто заказчик???
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NewLife
1622970250
Чем больше околофутбольной херни, тем меньше реальных оценок нашей сборной и руководства РФС. Кстати, для сведения ниже писавших, Киркоров (Киркорян) - армянин, родившийся в Болгарии.
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zigbert
1622983342
Глупости все это. Тем более сейчас для болельщиков ограничения.
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