РФС: «Продажи билетов на матч Россия – Болгария выросли после визита Киркорова в сборную»

Директор РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин рассказал, на что повлиял визит в сборную России народного артиста страны Филиппа Киркорова. Он случился за сутки до товарищеского матча Россия – Болгария (1:0).

«Атмосфера во время визита Киркорова в сборную была дружелюбная, было весело. Артем Дзюба выложил публикацию, как и Филипп Бедросович. 300 тысяч просмотров. Это хорошо.

Продажи билетов [на товарищеский матч Россия – Болгария] за последние сутки выросли точно», – сказал Терешин.

Киркоров исполнил перед матчем гимн России.

Сын Киркорова Мартин занимается футболом и болеет за «Спартак».

занимается футболом и болеет за «Спартак». На следующей неделе Россия стартует на Евро-2020.

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