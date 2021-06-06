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    РФС: «Продажи билетов на матч Россия – Болгария выросли после визита Киркорова в сборную»

    Директор РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин рассказал, на что повлиял визит в сборную России народного артиста страны Филиппа Киркорова. Он случился за сутки до товарищеского матча РоссияБолгария (1:0).

    «Атмосфера во время визита Киркорова в сборную была дружелюбная, было весело. Артем Дзюба выложил публикацию, как и Филипп Бедросович. 300 тысяч просмотров. Это хорошо.

    Продажи билетов [на товарищеский матч Россия – Болгария] за последние сутки выросли точно», – сказал Терешин.

    • Киркоров исполнил перед матчем гимн России.
    • Сын Киркорова Мартин занимается футболом и болеет за «Спартак».
    • На следующей неделе Россия стартует на Евро-2020.

    «Я не Марио, я Магомед». Киркоров перепутал Фернандеса и Оздоева и сказал, что они южные и красивые

    «Было очень приятно». Киркоров познакомился с Дзюбой и пробил ему пенальти

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    06.06.2021 01:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 15:42

      Глупости все это. Тем более сейчас для болельщиков ограничения.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8228

      NewLife 6 июня, 12:04

      Чем больше околофутбольной херни, тем меньше реальных оценок нашей сборной и руководства РФС.
      Кстати, для сведения ниже писавших, Киркоров (Киркорян) - армянин, родившийся в Болгарии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      valiknavashinsky 6 июня, 09:46

      Надо же такую чушь написать!!!Кто заказчик???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      Brabus71 6 июня, 09:15

      Пи...здежь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -150

      Землякруглая 6 июня, 08:57

      Ну так, что бы освистать и поухать ему.

      1
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      Рейтинг: +7134

      САДЫЧОК 6 июня, 08:34

      Терешин - больной тип !
      Откуда , все эти люди в футболе и около футбола ?!

      2
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      Рейтинг: +2085

      Валерий2705 6 июня, 02:17

      Да уж, болгарин Филипп исполняет Российский гимн на матче с Болгарией и это в Москве. Занавес.

      1
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      Рейтинг: +3361

      serppion 6 июня, 01:51

      А какую сборную болгарин Филипп Бедросович поддержал своим визитом?

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