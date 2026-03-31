  • Адвокат Смолова высказалась о «желающих необоснованно заработать» на уголовном деле игрока

Адвокат Смолова высказалась о «желающих необоснованно заработать» на уголовном деле игрока

31 марта, 16:50
7

Варвара Кнутова, адвокат бывшего нападающего сборной России Федора Смолова, рассказала о ходе примирения с потерпевшим по делу о драке в кафе.

«Я более 20 лет работаю с различными конфликтами и могу с уверенностью констатировать, что ни один конфликт не длится вечно. Способность достигнуть компромисса в рамках правового поля делает честь обеим сторонам.

Я отдаю должное Федору: попав в нетипичную для себя, но вполне жизненную ситуацию, он принял на себя ответственность за последствия. Вопреки разнообразным «вбросам» в прессу неизвестного авторства, Федор в день конфликта никому не хамил и ни к кому не приставал, не пытался «выкупить» видеозапись, никогда не пытался как-то замять дело и действовал строго в рамках правового поля.

Если бы не нездоровые спекуляции желающих необоснованно заработать на данной истории, думаю, достичь соглашения о примирении получилось бы существенно раньше», – сказала Кнутова.

  • Сегодня стало известно, что Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим, выплатив компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
  • Уголовное дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц нанес ударил правым кулаком в лицо потерпевшего.
  • Футболист вину признал и извинился перед потерпевшим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (7)
Император 1
1774966093
Вопрос: а сколько заработала адвокат Смолова за его оправдывание?
Ответить
R_a_i_n
1774966223
Врезать по морде в стране стоит 4 млн рублей.
Ответить
...уефан
1774968080
...ну, так и ты на нём заработала, не так ли, Кнутова?...
Ответить
Цугундeр
1774969154
)) Там мальчик такой губастенький.. Прёшь его?))
Ответить
Sky Spartak
1775028544
Если бы не нездоровые спекуляции, достичь соглашения о примирении получилось бы существенно "дешевле" – сказала Кнутова. Пложив себе в карман 3 ляма...
Ответить
