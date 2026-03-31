Адвокат Смолова высказалась о «желающих необоснованно заработать» на уголовном деле игрока

Варвара Кнутова, адвокат бывшего нападающего сборной России Федора Смолова, рассказала о ходе примирения с потерпевшим по делу о драке в кафе.

«Я более 20 лет работаю с различными конфликтами и могу с уверенностью констатировать, что ни один конфликт не длится вечно. Способность достигнуть компромисса в рамках правового поля делает честь обеим сторонам.

Я отдаю должное Федору: попав в нетипичную для себя, но вполне жизненную ситуацию, он принял на себя ответственность за последствия. Вопреки разнообразным «вбросам» в прессу неизвестного авторства, Федор в день конфликта никому не хамил и ни к кому не приставал, не пытался «выкупить» видеозапись, никогда не пытался как-то замять дело и действовал строго в рамках правового поля.

Если бы не нездоровые спекуляции желающих необоснованно заработать на данной истории, думаю, достичь соглашения о примирении получилось бы существенно раньше», – сказала Кнутова.