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    Черчесов: «В матче с Болгарией от сборной России не хватило легкости и свежести»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, чего не хватило команде в товарищеском матче против Болгарии (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти на 84-й минуте.

    «Легкости, свежести, эмоций, которые мы хотели увидеть, в полной мере не было. Довели до победы сложный матч. Радует, что вышедшие на замену игроки добавили», – сказал Черчесов.

    • 12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.
    • В матче с болгарами Россия впервые за 7 матчей сыграла на ноль.
    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.

    Черчесов после победы над Болгарией на сутки распустил сборную России по домам

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    06.06.2021 08:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 15:54

      Хорошо еще что к матчу с Бельгией подошли с минимальными потерями. Вот там и потребуется легкость и свежесть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1100

      Dr.Metal 6 июня, 13:18

      Ага, чемпионат закончен уже давно, а они все уставшие

      0
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      Рейтинг: +18095

      vladimir-7 > Dr.Metal 5 часов назад

      А на что ему еще ссылаться, что он скажет, что он не
      подготовил команду и что он, на самом деле, не главный тренер сборной.

      0
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:40

      Я уже и не помню, когда нашей сборной хватало свежести. Если только в матче-открытии ЧМ-2018.

      0
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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 июня, 11:51

      Сыграли в свою силу .

      0
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      Рейтинг: +18095

      vladimir-7 6 июня, 09:40

      Главное, что не хватает сборной России по футболу, это настоящего
      главного тренера команды, а не пародию на учителя физкультуры в
      начальных классах общеобразовательной школы.

      3
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      Рейтинг: +89

      valiknavashinsky 6 июня, 09:38

      В Австрии вкусно жрали,сладко спали.Откуда свежести то взяться!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5745

      Cleaner > valiknavashinsky 6 июня, 12:40

      Они и в России вкусно жрут...)

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