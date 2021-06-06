Черчесов: «В матче с Болгарией от сборной России не хватило легкости и свежести»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, чего не хватило команде в товарищеском матче против Болгарии (1:0). Единственный мяч был забит с пенальти на 84-й минуте.

«Легкости, свежести, эмоций, которые мы хотели увидеть, в полной мере не было. Довели до победы сложный матч. Радует, что вышедшие на замену игроки добавили», – сказал Черчесов.

12 июня Россия в 1-м матче Евро-2020 сыграет с Бельгией.

В матче с болгарами Россия впервые за 7 матчей сыграла на ноль.

Черчесов тренирует команду с 2016 года.

Черчесов после победы над Болгарией на сутки распустил сборную России по домам