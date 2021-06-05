16 фанатов задержаны перед матчем Россия – Болгария

Более десятка болельщиков не попали на товарищеский матч Россия – Болгария. Их задержала полиция.

«Полиция Москвы задержала 16 болельщиков, планировавших посетить матч Россия – Болгария. Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД», – сообщил источник.