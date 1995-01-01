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    16 фанатов задержаны перед матчем Россия – Болгария

    Более десятка болельщиков не попали на товарищеский матч Россия – Болгария. Их задержала полиция.

    «Полиция Москвы задержала 16 болельщиков, планировавших посетить матч Россия – Болгария. Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД», – сообщил источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      tarasofka 2 часа назад

      снова хряки пытались пронести файеры в Ж

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