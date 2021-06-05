16 фанатов задержаны перед матчем Россия – Болгария

Более десятка болельщиков не попали на товарищеский матч Россия – Болгария. Их задержала полиция.
«Полиция Москвы задержала 16 болельщиков, планировавших посетить матч Россия – Болгария. Все были задержаны по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД», – сообщил источник.
- На «Первом канале» матч комментирует Леонид Слуцкий.
- Это последний матч России перед Евро-2020.
- В 1-м матче турнира Россия в Санкт-Петербурге сыграет против Бельгии (12 июня).
Источник: телеграм-канал «Мутко против»