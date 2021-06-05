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  • Зарема: «За последние два года «Спартак» приобрел только одного качественного русского игрока»

Зарема: «За последние два года «Спартак» приобрел только одного качественного русского игрока»

5 июня 2021, 12:59
31

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала селекционную работу в московском клубе.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрел только одного качественного русского игрока – Александра Соболева.

Несмотря на все мои уговоры, из Голландии привезли Гуса Тиля, а не Вячеслава Караваева из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову (всем тихо), что не стал выделываться, послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артема Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин: «Ну, и?».

Весь год «Спартаку» катастрофически не хватало двух сильных русских игроков для глубины состава. Команду спасло отсутствие травм (к сожалению, Соболев пропустил самые трудные игры, был бы он на поле, «Спартак» однозначно набрал бы больше очков) и хорошая физическая подготовка. Очевидно, что игроки стали более выносливыми благодаря работе Владимира Чепзановича и его помощников.

Молодые игроки, такие как Даниил Фомин, Илья Самошников, Денис Макаров, Данил Глебов, Иван Ломаев, Даниил Лесовой – прошли мимо спартаковской селекции, когда им было по 17-18 лет. Сколько раз я слышала фразу: «Абсолютно средний игрок, наши лучше». А наши-то где? За последние годы только Александр Максименко стал стабильным игроком основы. Павел Маслов также смог прибавить и постоянно играет, но это, прежде всего, доверие тренера.

В разные годы при разных руководителях и разных селекционерах в «Спартак-2» пачками заводились игроки сомнительного уровня: от Сергея Ерeменко до Малколма Баду, но никто из них не заиграл даже на уровне ФНЛ. Что это было? Низкий уровень селекции, невозможность разглядеть вовремя талантливого игрока или агентские дела? Селекция как таковая отсутствует и не дает постоянного результата», – написала Салихова в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (31)
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САДЫЧОК
1622887309
Кто , скрывается , под маской Заремы ? В , любом случае , единственный грамотный специалист в Спартаке !
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Ганнибал Лектор
1622888186
Мдя, я ее уже бояться начинаю, она в футболе разбирается круче Бубнова, Ловчева и, черт возьми, Володьки Быстрова
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portero
1622888686
"Ну и ?" Карпин прав,т.е. ты вроде как могла оказать влияние на все эти сделки, но тоже ничего не сделала..... и получается задним числом все умны....
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sobaka120982
1622889742
Зарема прям поверила в себя. Без году неделя как дали возможность рядом с футболом быть.... и она уже на всех страницах
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Garrincha58
1622891689
может её поставить в руководство РФС, а что глядишь толк будет правит же Советом Федерации женщина, а тут какой то футбол
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NewLife
1622893771
Где ты раньше была, горластая ? В чем смысл сейчас пинать Цорна, когда за селекцию отвечают уже другие, лучше спроси у мужа, сколько денег он выделил, чтобы ты могла сейчас беспонтовые нюни разводить на радость хейтерам.И причем здесь Тиль, которого поручил купить сам Федун с подачи Слуцкера. Похоже у звезды востока не срослось в руководстве клубом, и она начала сливать ядовитую злость в прессу.
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Вомбат
1622894593
Правильно, девочка, так их, в хвост и в гриву, чтобы не расслаблялись. Заодно и муженьку глаза откроешь, а то вы видитесь теперь редко, вам наверняка некогда поговорить.
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swot1205
1622895271
а она молодец. мужики молчать, а она правду матку
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oyabun
1622896893
С одной стороны она абсолютно права. А сдругой... вот во 2-й команде пропадает талантливейший свой Игнатов. И кто мешает вводить его в основной состав?
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R_a_i_n
1622899713
Баба разворошила всю эту кодлу.
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