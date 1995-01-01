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    Зарема: «За последние два года «Спартак» приобрел только одного качественного русского игрока»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала селекционную работу в московском клубе.

    «В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрел только одного качественного русского игрока – Александра Соболева.

    Несмотря на все мои уговоры, из Голландии привезли Гуса Тиля, а не Вячеслава Караваева из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову (всем тихо), что не стал выделываться, послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артема Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин: «Ну, и?».

    Весь год «Спартаку» катастрофически не хватало двух сильных русских игроков для глубины состава. Команду спасло отсутствие травм (к сожалению, Соболев пропустил самые трудные игры, был бы он на поле, «Спартак» однозначно набрал бы больше очков) и хорошая физическая подготовка. Очевидно, что игроки стали более выносливыми благодаря работе Владимира Чепзановича и его помощников.

    Молодые игроки, такие как Даниил Фомин, Илья Самошников, Денис Макаров, Данил Глебов, Иван Ломаев, Даниил Лесовой – прошли мимо спартаковской селекции, когда им было по 17-18 лет. Сколько раз я слышала фразу: «Абсолютно средний игрок, наши лучше». А наши-то где? За последние годы только Александр Максименко стал стабильным игроком основы. Павел Маслов также смог прибавить и постоянно играет, но это, прежде всего, доверие тренера.

    В разные годы при разных руководителях и разных селекционерах в «Спартак-2» пачками заводились игроки сомнительного уровня: от Сергея Ерeменко до Малколма Баду, но никто из них не заиграл даже на уровне ФНЛ. Что это было? Низкий уровень селекции, невозможность разглядеть вовремя талантливого игрока или агентские дела? Селекция как таковая отсутствует и не дает постоянного результата», – написала Салихова в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии23
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      Рейтинг: +8605

      Вомбат 4 минуты назад

      Правильно, девочка, так их, в хвост и в гриву, чтобы не расслаблялись. Заодно и муженьку глаза откроешь, а то вы видитесь теперь редко, вам наверняка некогда поговорить.

      0
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      Рейтинг: +8193

      NewLife 18 минут назад

      Где ты раньше была, горластая ? В чем смысл сейчас пинать Цорна, когда за селекцию отвечают уже другие, лучше спроси у мужа, сколько денег он выделил, чтобы ты могла сейчас беспонтовые нюни разводить на радость хейтерам.И причем здесь Тиль, которого поручил купить сам Федун с подачи Слуцкера.
      Похоже у звезды востока не срослось в руководстве клубом, и она начала сливать ядовитую злость в прессу.

      0
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      Рейтинг: +95

      SLADE2020 22 минуты назад

      Ждем практических шагов по приобретению двух отечественных игроков для глубины состава. А покритиковать на одной площадке Бомбардира столько, что оеей!

      0
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      Рейтинг: +698

      Taps 25 минут назад

      Баба с возу - "Спартаку" легче ?

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      Рейтинг: +11

      Володька Трынкин 43 минуты назад

      Добрый царь Федуняр пригрел хитрую наложницу Зарему,которая отлично работает ртом.

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      Рейтинг: +13047

      Garrincha58 52 минуты назад

      может её поставить в руководство РФС, а что глядишь толк будет правит же Советом Федерации женщина, а тут какой то футбол

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      Рейтинг: +1796

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Зарема с головой и говорит правильные вещи. Самое смешное в насмешках над ней это не то что она якобы эскортница, а то что её голос разума руководители не слышат и продолжают муссировать бибу и бобу. А то каким место заработала расположение Федуна - пустая болтовня завистников, хейтеров и онанистов, то есть болотных кумиров великого эль-мастурбиньо. У меня всё. Минусы на бомбардире, как я узнал на днях после долгого отсутствия, теперь тут ставить нельзя, так что париться вообще не о чем. Спасибо за внимание!

      1
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      Рейтинг: +4948

      BarStep > Semushkin Roman Valerievi 21 минуту назад

      Как она сама сказала "знать и купить, увы, не одно и то же"..
      Так что дорогой мой ненавистник болотных кумиров, говорить (т.е. болтать) и делать тож не одно и то же..

      0
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      Рейтинг: +7

      Сибиреязвенный Скотомогил > BarStep 19 минут назад

      бомжара вылез брысь под шконку

      0
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      Рейтинг: +3162

      sobaka120982 1 час назад

      Зарема прям поверила в себя. Без году неделя как дали возможность рядом с футболом быть.... и она уже на всех страницах

      3
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      Рейтинг: +3211

      Semenycch > sobaka120982 21 минуту назад

      Ее Федун покусал! :)

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      Рейтинг: +7

      Сибиреязвенный Скотомогил > Semenycch 19 минут назад

      иди куй сосай

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      Рейтинг: +47547

      portero 1 час назад

      "Ну и ?" Карпин прав,т.е. ты вроде как могла оказать влияние на все эти сделки, но тоже ничего не сделала..... и получается задним числом все умны....

      4
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      Рейтинг: +160

      Рыжий дьявол 1 час назад

      Если кто ещё не понял , то Зарема сейчас просто пытается набрать очки в свою пользу , говоря то что хотят слышить болельщики это на самом деле не сложно , реальных хороших дел я от неё не виде ,Сейчас она себе и Клара и Ларсена приписывает хотя на самом деле заслуга Цорна,,,

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      Рейтинг: -25

      чаппай > Рыжий дьявол 1 час назад

      Она теперь может публично говорить то, что раньше говорила внутри руководства. Как видим, это правильные слова. Реальные дела от неё тоже были, но ей по рукам бьют остальные руководители, поэтому она и ушла. Ларссона она точно одобряла на стадии подписания. Пока что никакого вранья от не слышно, никто пока не опроверг того, что она сказала за это время

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