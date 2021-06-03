UOL: «Зенит» предложил 15 миллионов за бразильца Клаудиньо

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо Родригес может продолжить карьеру в России.
По информации UOL Esporte, бразильского хавбека хочет купить «Зенит».
Петербургский клуб готов заплатить за игрока 15 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо также интересуются «РБ Лейпциг» и «Рома».
- В этом году футболист забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: UOL Esporte
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