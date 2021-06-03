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    UOL: «Зенит» предложил 15 миллионов за бразильца Клаудиньо

    Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо Родригес может продолжить карьеру в России.

    По информации UOL Esporte, бразильского хавбека хочет купить «Зенит».

    Петербургский клуб готов заплатить за игрока 15 миллионов евро плюс бонусы.

    Ранее сообщалось, что Клаудиньо также интересуются «РБ Лейпциг» и «Рома».

    • В этом году футболист забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: UOL Esporte

    Бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Аудитория в твиттере – 1,2 миллиона человек.

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3204

      Semenycch 58 минут назад

      https://www.youtube.com/watch?v=2ekZ4fecS3k

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      Semenycch 1 час назад

      Талантливый футболист и тем более плеймейкер, а футболист такого амплуа крайне необходим Зениту. Но в Зените все вакансии иностранцев заняты. Ну что же, Вендела можно отдать в аренду.
      https://www.youtube.com/watch?v=p3-TkSVusos

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3248

      Бомбардиръ 1 час назад

      Хм, у Зенита очередной уголёк... Видать, BLM добивает некогда бывший расистский клуб.

      0
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      Рейтинг: +114

      tarasofka 1 час назад

      а что - лимит отменяют? или из клуба кто-то уходит?

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      Рейтинг: +13035

      Garrincha58 > tarasofka 6 минут назад

      Ракицкий точно уходит может ещё Азмуна кто прикупит но скорее всего про этого Клаудиньо просто выдумки СМИ

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