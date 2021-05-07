«Зенит» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо

«Зениту» интересен атакующий полузащитник бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Россияне уже запустили процедуру переговоров.
Бразильцы оценивают 24-летнего футболиста в 12 миллионов евро.
- Клаудиньо также интересуются «Лейпциг» и «Рома».
- В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Клаудиньо провел 35 матчей, забил 18 голов, сделал 6 результативных пасов.
- Игрок брал чемпионат Бразилии с «Коринтиансом» в 2015 году.
Источник: UOL
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