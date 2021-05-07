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    «Зенит» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо

    «Зениту» интересен атакующий полузащитник бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Россияне уже запустили процедуру переговоров.

    Бразильцы оценивают 24-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

    • Клаудиньо также интересуются «Лейпциг» и «Рома».
    • В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Клаудиньо провел 35 матчей, забил 18 голов, сделал 6 результативных пасов.
    • Игрок брал чемпионат Бразилии с «Коринтиансом» в 2015 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: UOL

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +12694

      Garrincha58 1 час назад

      Клаудио Родригес, если придёт то Дриусси на выход

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      Рейтинг: +638

      qawzsexdr 1 час назад

      Зачем он нужен(если конечно кто-то не уйдет из иностранцев)

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      Рейтинг: +12694

      Garrincha58 > qawzsexdr 1 час назад

      пригодится

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      Рейтинг: +337

      mama1991 1 час назад

      подходящая фамилия для рпл....

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      Рейтинг: +859

      Хейтер Аларм > mama1991 48 минут назад

      Не, Зениту бы подошел Маструбиньо

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