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  • «Зенит» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо

«Зенит» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо

7 мая 2021, 20:54
8

«Зениту» интересен атакующий полузащитник бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо. Россияне уже запустили процедуру переговоров.

Бразильцы оценивают 24-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

  • Клаудиньо также интересуются «Лейпциг» и «Рома».
  • В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Клаудиньо провел 35 матчей, забил 18 голов, сделал 6 результативных пасов.
  • Игрок брал чемпионат Бразилии с «Коринтиансом» в 2015 году.

Источник: UOL

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Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Брагантино Зенит
Комментарии (8)
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qawzsexdr
1620412514
Зачем он нужен(если конечно кто-то не уйдет из иностранцев)
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Garrincha58
1620412998
Клаудио Родригес, если придёт то Дриусси на выход
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paracetamol
1620422102
Напа надо и бека. П-з уже в бочке солить можно!
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житель СПб
1620481118
Ну сколько можно полузащитников?! Если в команде по сути 1 нападающий? А надо для ЛЧ - не меньше 3-4?! А если Азмун все таки уйдет? Дзюба больше 1 тайма играть уже не может. Он нужен для определенных, силовых ситуаций, для быстрой игры не подходит. Это было понятно еще год назад, когда Кокорина отдавали (теперь, правда, есть основания предполагать причины - высокая травматичность, но в Сочи то он играл здорово!). Защиты системной - нет; разрушителя в центре - нет; нападающий - только один - Азмун, и тот - специфический: на него должна играть вся команда или должен быть помощник вроде Дзюбы. Кто там в Зените в качестве скаута работает?
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ZENIT-59
1620506869
Началась подготовка к ЛЧ.Усиливается средняя линия.Вероятнее всего грядёт замена Дриусси,который мало эффективен в атаке.Наверно будут перестановки в команде и в тренерском штабе тоже
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Hektor 84
1620766138
А чего не зе болотный интересуются?
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