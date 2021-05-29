AS: в «Реале» удивлены решением Аллегри вернуться в «Ювентус»

«Реал» действительно всерьез рассматривал кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, сообщает AS.

По информации источника, клуб был готов вступить в переговоры с итальянцем после официального объявления об уходе Зинедина Зидана.

Однако к тому моменту Аллегри уже дал согласие вернуться в «Ювентус». Он очень переживал, что может опять остаться без работы.

В «Реале» были удивлены решением тренера. Теперь клуб рассматривает кандидатуры Антонио Конте, Рауля и Маурисио Почеттино.