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    AS: в «Реале» удивлены решением Аллегри вернуться в «Ювентус»

    «Реал» действительно всерьез рассматривал кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, сообщает AS.

    По информации источника, клуб был готов вступить в переговоры с итальянцем после официального объявления об уходе Зинедина Зидана.

    Однако к тому моменту Аллегри уже дал согласие вернуться в «Ювентус». Он очень переживал, что может опять остаться без работы.

    В «Реале» были удивлены решением тренера. Теперь клуб рассматривает кандидатуры Антонио Конте, Рауля и Маурисио Почеттино.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7047

      САДЫЧОК 32 минуты назад

      Аллегри и сам удивлён , не меньше !

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