АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов, «Лестер» – в Лиге Европы

Закончились три матча 38-го тура чемпионата Англии.

«Астон Вилла» дома победила «Челси», «Лестер» проиграл «Тоттенхэму», а «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице, «Челси» – четвертое. Команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Лестер» занял пятое место и сыграет в Лиге Европы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Астон Вилла – Челси – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 43; 2:0 – Эль-Гази, 52; 2:1 – Чилуэлл, 70.

Удаления: Аспиликуэта, 89.

Лестер – Тоттенхэм – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Варди, 18 (с пенальти); 1:1 – Кейн, 41; 2:1 – Варди, 52 (с пенальти); 2:2 – Шмейхель, 76 (в свои ворота); 2:3 – Бэйл, 87; 2:4 – Бэйл, 90+6.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мане, 36; 2:0 – Мане, 74.

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