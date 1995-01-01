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    АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов, «Лестер» – в Лиге Европы

    Закончились три матча 38-го тура чемпионата Англии.

    «Астон Вилла» дома победила «Челси», «Лестер» проиграл «Тоттенхэму», а «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».

    «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице, «Челси» – четвертое. Команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Лестер» занял пятое место и сыграет в Лиге Европы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    Астон Вилла – Челси – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 43; 2:0 – Эль-Гази, 52; 2:1 – Чилуэлл, 70.

    Удаления: Аспиликуэта, 89.

    Лестер – Тоттенхэм – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Варди, 18 (с пенальти); 1:1 – Кейн, 41; 2:1 – Варди, 52 (с пенальти); 2:2 – Шмейхель, 76 (в свои ворота); 2:3 – Бэйл, 87; 2:4 – Бэйл, 90+6.

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мане, 36; 2:0 – Мане, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4058

      solodealer 47 минут назад

      Болею, в общем, я за Лестер...
      Но жить поехал бы в Манчестер)))

      1
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      Рейтинг: +22417

      Боцман59rus 1 час назад

      Ливерпуль молодцы, вытянули, как и Дортмунд, последние матчи образцово показательно

      5
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      ...
      Рейтинг: +1116

      Sedoi_Goblin > Боцман59rus 45 минут назад

      Красавеллы вообще! Я пару месяцев назад не поставил бы на на них и "ломанного цента" (к/ф "Человек с бульвара Капуцинов")! Какие молодцы!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8510

      Вомбат 1 час назад

      Сегодня команда Челси пала жертвой короткой скамейки. Уже 2 недели назад я отмечал, что Жоржиньо, Алонсо, Маунт и Пулишич не добегают, у них фнукцональный спад. А тут еще и травма Канте. А равноценных замен нет. Ковачич после травмы никакой, Жиру пора на пенсию, Хаверц непонятно зачем был куплен при Лэмпарде. В этой ситуации в финале ЛЧ у Челси нет шансов. Но по итогам сезона 4-е место Челси заслужил. Тухель по сравнению с Лэмпардом -- гигант. Ливерпуль был бы чемпионом, если бы не карма, о которой я уже много писал. Но карма закончилась, и Ливерпуль занял то место, которое заслужил по игре. В следующем сезоне выздоровеют травмированные и вряд ли Сити сможет повторить нынешний успех. МЮ тоже заслужил свое второе место. Вообще все места в АПЛ команды заняли заслуженно, и это здорово.

      2
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      Рейтинг: +4058

      solodealer > Вомбат 49 минут назад

      КАрму Ливерпуля зовут Ван Дейк)))

      0
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      Рейтинг: +389

      Каменный стояк 1 час назад

      Лестер - ипланы.....всё просрали в последних матчах...прям как Ротор на последних минутах.....

      2
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      Рейтинг: +4058

      solodealer > Каменный стояк 49 минут назад

      Согласен. жаль. Болею за нихс чемпионского сезрна))+

      0
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      Рейтинг: +10841

      DeStar 1 час назад

      ну мю выиграет ЛЕ+ 1 путевка для англии на лч - и она достанется лестеру если я все правильно помню

      0
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      ...
      Рейтинг: +22417

      Боцман59rus > DeStar 1 час назад

      Нет ,ты не прав, пятое место не даёт право на участие в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: -90

      Арч > DeStar 25 секунд назад

      вот такой же вопрос возник?там может и вест хему что то светит?

      0
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      Рейтинг: +45

      karaivanov_v 1 час назад

      А полюбому клуб из Англии берет лигу чемпионов... или уже не дают прямую путевку в лч если её взять?

      0
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      Рейтинг: +1520

      spam2009 > karaivanov_v 1 час назад

      да и Лигу Европы по ходу

      0
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      Рейтинг: +12095

      Cules2013 1 час назад

      эх Лестер, Лестер

      3
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      Рейтинг: +4058

      solodealer > Cules2013 48 минут назад

      Да да... эх эх... Лестер лестер...)+

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