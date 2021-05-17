РПЛ – о переносе матча в Уфе: «Решение было принято ради здоровья игроков. Оснований для переноса других матчей не возникло»

Глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с переносом матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1). Игра началась на два часа позже остальных встреч тура из-за высокой температуры в Уфе.

«Решение о переносе матча «Уфа» – «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой – ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», – сказал Зеленов.

«Уфа» и «Арсенал» вели борьбу за сохранение места в РПЛ с «Ротором».

По регламенту все матчи последнего тура стартуют в одно время.

Матч в Уфе начался после окончания игры «Рубин» – «Ротор» (1:1), поэтому «Арсенал» уже знал, что вылет ему не грозит.

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Директор «Ротора» Рекечинский – о переносе матча в Уфе: «Это безобразие. Будем говорить с юристами, можем пойти в суд»