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    РПЛ – о переносе матча в Уфе: «Решение было принято ради здоровья игроков. Оснований для переноса других матчей не возникло»

    Глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с переносом матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1). Игра началась на два часа позже остальных встреч тура из-за высокой температуры в Уфе.

    «Решение о переносе матча «Уфа» – «Арсенал» было принято непосредственно перед игрой – ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», – сказал Зеленов.

    • «Уфа» и «Арсенал» вели борьбу за сохранение места в РПЛ с «Ротором».
    • По регламенту все матчи последнего тура стартуют в одно время.
    • Матч в Уфе начался после окончания игры «Рубин» – «Ротор» (1:1), поэтому «Арсенал» уже знал, что вылет ему не грозит.

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    Источник: «Р-Спорт»

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