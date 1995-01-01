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    Директор «Ротора» Рекечинский – о переносе матча в Уфе: «Это безобразие. Будем говорить с юристами, можем пойти в суд»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с переносом матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1). Она была сыграна на два часа позже остальных встреч тура.

    «Конечно, это неправильно. Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. «Уфа» и «Арсенал» – наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.

    Готовы ли пойти в суд? Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя. Я перед матчем общался с Сергеем Чебаном – исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами.

    Эмоций сейчас никаких быть не может, прописку мы потеряли и очень расстроены. Переигровка? Не знаю, но в это не верю – «Рубин» уйдет в отпуск, кто такое может решение принять. Мы об этом переносе узнали за час, всe держалось в тайне до последнего. Приехали на стадион и узнали, что там в Уфе жара стоит.

    Есть ли здесь сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Моe мнение понятно», – сказал Рекечинский.

    • «Ротор» пробыл в РПЛ 1 сезон.
    • «Арсенал» в матче с «Уфой» уже знал, что ему вылет не грозит.
    • Новый сезон ФНЛ и РПЛ стартует в июле.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии17
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      Рейтинг: +5302

      Cleaner 26 минут назад

      Ротор, у вас было ТРИДЦАТЬ ИГР, чтобы набирать очки и не ныть после последнего тура...(

      1
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      Рейтинг: +849

      fhnv 44 минуты назад

      плохому танцору яйца мешают

      1
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      Рейтинг: +6098

      Антибиотик 51 минуту назад

      Гребанный РПЛ и РФС!!! Как можно так в наглую решать судьбы клубов???

      0
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      Рейтинг: +22233

      Боцман59rus 1 час назад

      Обидно за Волгоград, но сами заслужили, проиграть конкуренцию мёртвому Арсеналу и убогой Уфе, надо сильно постараться

      1
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      Рейтинг: +463

      GammiD 1 час назад

      Да за 3км воняет договорняком...

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      Рейтинг: -470

      Спартач80 > GammiD 15 минут назад

      Ну там и ничейки хватило бы.

      0
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      Рейтинг: +12804

      Garrincha58 1 час назад

      у Ротора отличный стадион,а у УФЫ искусственное поле почему не сделают нормальное до сих пор

      1
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      Рейтинг: +2498

      Бухбух 1 час назад

      А почему ген.дир. Ротора молчал в прошлом году, когда его Ротор подняли из ФНЛ в вышку по промежуточному результату, а не по итоговому.

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      Рейтинг: +12804

      Garrincha58 > Бухбух 1 час назад

      а что делать если пандемия просто в РПЛ дилетанты почему не перенести матчи на одно и тоже время как это сделали вчера в ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +3132

      Semenycch 1 час назад

      На сколько я знаю матч был перенесен из за аномально высоких температур в Уфе.

      2
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      Рейтинг: +382

      Каменный стояк 1 час назад

      Дибилы.....сами просрали всё....теперь юристов подключать собираются....

      1
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      Рейтинг: +2273

      Алехсбургер. 1 час назад

      Лучше у Серёжи Макарова спроси зачем так руки расставлять в штрафной на последних минутах..

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