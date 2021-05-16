Директор «Ротора» Рекечинский – о переносе матча в Уфе: «Это безобразие. Будем говорить с юристами, можем пойти в суд»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с переносом матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1). Она была сыграна на два часа позже остальных встреч тура.

«Конечно, это неправильно. Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. «Уфа» и «Арсенал» – наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.

Готовы ли пойти в суд? Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя. Я перед матчем общался с Сергеем Чебаном – исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами.

Эмоций сейчас никаких быть не может, прописку мы потеряли и очень расстроены. Переигровка? Не знаю, но в это не верю – «Рубин» уйдет в отпуск, кто такое может решение принять. Мы об этом переносе узнали за час, всe держалось в тайне до последнего. Приехали на стадион и узнали, что там в Уфе жара стоит.

Есть ли здесь сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Моe мнение понятно», – сказал Рекечинский.