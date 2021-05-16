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  • Директор «Ротора» Рекечинский – о переносе матча в Уфе: «Это безобразие. Будем говорить с юристами, можем пойти в суд»

Директор «Ротора» Рекечинский – о переносе матча в Уфе: «Это безобразие. Будем говорить с юристами, можем пойти в суд»

16 мая 2021, 18:35
22

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с переносом матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1). Она была сыграна на два часа позже остальных встреч тура.

«Конечно, это неправильно. Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. «Уфа» и «Арсенал» – наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.

Готовы ли пойти в суд? Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя. Я перед матчем общался с Сергеем Чебаном – исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами.

Эмоций сейчас никаких быть не может, прописку мы потеряли и очень расстроены. Переигровка? Не знаю, но в это не верю – «Рубин» уйдет в отпуск, кто такое может решение принять. Мы об этом переносе узнали за час, всe держалось в тайне до последнего. Приехали на стадион и узнали, что там в Уфе жара стоит.

Есть ли здесь сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Моe мнение понятно», – сказал Рекечинский.

  • «Ротор» пробыл в РПЛ 1 сезон.
  • «Арсенал» в матче с «Уфой» уже знал, что ему вылет не грозит.
  • Новый сезон ФНЛ и РПЛ стартует в июле.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ротор Уфа Арсенал
Комментарии (22)
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Mister_Tomsk
1621179927
После драки кулаками не машут, так скажем. поиграйте годик в фнл, тащите от туда молодежь, посмотрите на крылья, 7 или 8 воспитанников чертаново!
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Алехсбургер.
1621180682
Лучше у Серёжи Макарова спроси зачем так руки расставлять в штрафной на последних минутах..
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Бухбух
1621181869
А почему ген.дир. Ротора молчал в прошлом году, когда его Ротор подняли из ФНЛ в вышку по промежуточному результату, а не по итоговому.
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Garrincha58
1621181896
у Ротора отличный стадион,а у УФЫ искусственное поле почему не сделают нормальное до сих пор
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Боцман59rus
1621182559
Обидно за Волгоград, но сами заслужили, проиграть конкуренцию мёртвому Арсеналу и убогой Уфе, надо сильно постараться
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Антибиотик
1621183771
Гребанный РПЛ и РФС!!! Как можно так в наглую решать судьбы клубов???
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fhnv
1621184181
плохому танцору яйца мешают
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cheser1970
1621187546
надо было раньше думать как играть и выигрывать матчи а не ныть сейчас
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TERMIK2142
1621189868
Попали по стечению обстоятельств в РПЛ, вылетели по своей вине. Ну а на счет пофигизма и безответсвенности РФС говорить нечего, наказан никто не будет и выводы сделаны тоже не будут. Судитесь не судитесь. Надо было уходить с высоко поднятой головой. С Рубином то норм погрызлись респект!
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Владислав Vlad
1621192528
Как бы срач тв не говорили, что играть в два часа дня - это не с их подачи, но вот последний тур в Испании они показали вечером.) Т.е. программа была выстроена так, что бы показать и РПЛ и Ла-Лигу. Если бы до сегодняшнего дня в России была в среднем температура 20-25 градусов, то было бы понятно, что это форс-мажор. Но в России последние четыре дня аномальная жара. Неужели нельзя было перенести все матчи на вечер? А нельзя - вечером срач тв транслирует Ла-Лигу.))) А для них Ла-Лига намного важнее РПЛ.)
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