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  • Болельщики «Ротора» обратились к Дюкову из-за переноса матча в Уфе

Болельщики «Ротора» обратились к Дюкову из-за переноса матча в Уфе

16 мая 2021, 22:28
18

Болельщики «Ротора» выступили с обращением к президенту РФС Александру Дюкову из-за ситуации с переносом матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1). Игра началась на два часа позже остальных встреч тура.

«Уважаемый Александр Валерьевич!

Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в Российской Премьер-лиге, связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал».

Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований.

Более того, по ходу матча «Уфа» – «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете – 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол.

Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» – «Ротор» и «Уфа» – «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА.

Мы считаем, что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ.

Мы просим вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд участников соревнований в РПЛ на следующий сезон», – сказано в заявлении болельщиков.

  • «Ротор» пробыл в РПЛ 1 сезон.
  • «Арсенал» в матче с «Уфой» уже знал, что ему вылет не грозит.
  • Новый сезон ФНЛ и РПЛ стартует в июле.

Директор «Ротора» Рекечинский – о переносе матча в Уфе: «Это безобразие. Будем говорить с юристами, можем пойти в суд»

Источник: сайт болельщиков «Ротора»
Россия. Премьер-лига Ротор Уфа Арсенал
Комментарии (18)
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Garrincha58
1621197132
они все твердят что играют для болельщиков, а на самом деле им всем нас...ть на нас им главное чтобы футбол был для отмывания бабла
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DOCTOR PENALTY
1621197506
Что к Дюкову, что к Дюку в Одессе, результат будет одинаковый.
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GoLenaStop
1621198397
Для продолжения своего существования, мудакам-чиновникам РФС необходимо взять под контроль : 1. финансовые потоки после договорных (любых) матчей между участниками соревнований. 2. заранее, с первого тура - согласованное и окончательное положение команд в турнирной таблице 3. Отрицание, что где-то были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ. 4. Пожрать, и тут же обосраться в родной кормушке . Ха!
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JTherry
1621199526
как сказал Алаев: "сейчас Россия - флагман мирового футбола"))) так изящно "кинуть" Ротор с переносом матча Уфы с Арсеналом могут только в РПЛ... а какие стадионы у Алании и Оренбурга, какой "красивый" лимит на легионеров, постоянные последние места в группах в еврокубках, отношение (свысока) к тренерам-иностранцам, трансферы за 50 тысяч рублей, да много чего типично "флагманского"... зато у нас болельщики на стадионах есть...
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Дядя Серёжа
1621214867
Господин товарищ Дюков, Ты Волгоград зачем отдрюкал? Ротор в Волге утопил И на болельщиков забил... Рад конечно Арсенал Им Дюков облегченье дал И конечно же Уфа, Лафа...
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MaxRnD
1621222260
А по ситуации с матчем Ротор-Ахмат всё болельщиков Ротора устроило и ни к кому обратиться после этого перфоманса не хотелось ? PS Ну и вообще на финише сезона Ахмат в этом году некисло подзаработал
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valiknavashinsky
1621224856
В 14 часов играть-это полный бред со стороны руководства российского футбола.Могли бы и на 10 часов утра назначить игры.А почему-нет?И не холодно,и не жарко.Как говорится,раньше сядешь-раньше выйдешь!!!Самое нормальное время-это было бы начинать либо в 18-00,либо 19-00.А Ротор,пусть сначала спросит у себя,почему он оказался на 15 месте(и вспомнил об этом только в последнем туре),и у того парня,зачем он сыграл рукой в своей штрафной,а не искать причины на стороне.В себе причины сначала найдите!!!А болельщикам Ротора-терпения,возможно через год Ротор вернется!!!Удачи всем!!!
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Из Твери Леха
1621229233
Мне тоже неприятна Уфа, которая из сезона в сезон показывает омерзительный автобусный футбол на искусственном поле, да и в последнем туре сделала такую подлянку, но по факту Ротор всего лишь 15 мячей забил за сезон и упустил победу с Рубином. Сами же потеряли место в РПЛ.
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maygli
1621249689
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, но стрелочника накажут.
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zigbert
1621257176
Вот она организация нашего чемпионата. В такую жару можно было все матчи перенести на 20-00 и никто бы не стал возмущаться.
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