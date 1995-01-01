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    Болельщики «Ротора» обратились к Дюкову из-за переноса матча в Уфе

    Болельщики «Ротора» выступили с обращением к президенту РФС Александру Дюкову из-за ситуации с переносом матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1). Игра началась на два часа позже остальных встреч тура.

    «Уважаемый Александр Валерьевич!

    Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в Российской Премьер-лиге, связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал».

    Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований.

    Более того, по ходу матча «Уфа» – «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете – 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол.

    Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» – «Ротор» и «Уфа» – «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА.

    Мы считаем, что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ.

    Мы просим вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд участников соревнований в РПЛ на следующий сезон», – сказано в заявлении болельщиков.

    • «Ротор» пробыл в РПЛ 1 сезон.
    • «Арсенал» в матче с «Уфой» уже знал, что ему вылет не грозит.
    • Новый сезон ФНЛ и РПЛ стартует в июле.

    Директор «Ротора» Рекечинский – о переносе матча в Уфе: «Это безобразие. Будем говорить с юристами, можем пойти в суд»

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    Источник: сайт болельщиков «Ротора»

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