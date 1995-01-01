Онугха – о расизме: «В России нет ничего такого, что происходит в Америке»

В России нет расизма. Мы не торговали рабами, у нас нет резерваций для коренного населения присоединенных земель, у нас не устраивалась рассовая дискриминация как в ЮАР. Народности в России всегда имели равные права с русскими, говорили на своём языке, торговали, спокойно устраивались на государственную службу. У нас не было гражданских войн из-за рабства как в США. А бананы с трибун- это слабоумие и недолекость фанатов, а не расовая нетерпимость. Не путать эти понятия!!!! В Америке рабы на плантаторов боялись косо посмотреть, а у нас другие народности носили генеральские и полковничьи погоны в царской армии. На службе у царей и императоров были даже придворные мулаты.
Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», высказался о проблеме проявления расизма.
– Ты поддерживаешь движение BLM? Есть ощущение, что оно уже выходит за рамки разумного.
– Согласен. Оно выходит за рамки – это стопроцентно, но этот вопрос очень масштабный. В России нет ничего такого, что происходит в Америке, когда там действительно убивают просто так – мы же видели этот случай, а сколько ещe таких было. Но вот именно все эти акции: вставать на колено – для меня это ту мач.
– Ты бы не встал?
– Нет. Почему чeрный человек должен вставать на колено и что-то кому-то доказывать? Это глупо. Для меня это вообще унижение.
Что мы пытаемся этим доказать? Что мы такие же, как и все? Я не считаю, что это нужно делать. Конечно, в любом случае нужно как-то на это указать. Вроде это всe забылось в конце девяностых, а сейчас опять стало всплывать. Как-то надо с этим бороться. Но не такими способами.
– Если сравнивать Россию с Америкой, то проблемы расизма в России вообще нет?
– Я вообще никогда не встречал. Были какие-то там выкрики фанатов на игре с «Торпедо», когда я ещe за «Зенит» пензенский бегал. Но для меня это всe уже какие-то опилки, у меня есть к этому человеческая приспособленность.
Мне даже пацаны говорили, мол, ты слышал, что они тебе кричали? А я, честно, не слышал. Я настолько абстрагирован от всего, когда я в игре, что хоть «Боинг» посади на поле – мне всe равно, я ничего не услышу.
– Но фанаты «Спартака» кричат про Гилерме.
– Это скорее не расизм, а давление на него, хоть и кричат про обезьяну. Или в Роберто Карлоса банан кидали. Но это больше с целью создать давление и понтануться: «О, смотри, я вот банан кинул».
Это идeт не потому, что он чeрный или ещe какой-то. Это без какой-либо внутренней ненависти.
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