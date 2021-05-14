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  • Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»

Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»

14 мая 2021, 15:26
16

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал об амбициях стать игроком сборной России.

«Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора.

Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всe. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап – это сборная России. Мне по силам, уверен в этом.

Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже.

Да, сейчас Дзюба – самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идeт Соболев, следом – Заболотный. Но скоро Онугха ворвeтся в это трио. Это следующая задача», – сказал форвард.

  • Онугха родился в Москве, вырос в Пензе.
  • Первую часть текущего сезона игрок провел в аренде в «Тамбове», забил 6 голов в 13 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Вайле Россия Дзюба Артем Онугха Герман
Комментарии (16)
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sochi-2013
1620995458
Ждем.
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Из Твери Леха
1620995471
не перевелись еще богатыри на земле русской
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MaxRnD
1620996635
Не хуже Дзюбы может даже Погребняк, так что это не уровень
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Snek
1620996884
Надеюсь он говорит не про онанизм?
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subbotaspartak
1620998300
"Я не эфиоп, я русский..." Жмурки
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zra78
1620999619
Да уже пох ,сборная превращается в сброд и мусор.На одного больше,меньше...
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Красногорск_Фан
1621004804
Тоже прочитал заголовок и подумал, что это он может не хуже Артема. Ролики для ютуба записывать или бегать в костюме человека-паука )))))
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sasha 66
1621006221
Отличный игрок...переходи в Сочи
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NewLife
1621007981
Ну и где видео ?
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Январь 59
1621063224
Удачи Герман. Старайся , работай и всё получится.
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