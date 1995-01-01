Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»

Тамбову просто пофиг и на игру и результаты, потому Онугха и получил игровое время в РПЛ.О сборной России он может говорить только в порядке бреда. Вайле -- команда уровня нашей Томи. В Дании только Копенгаген, Мидтьюлланд и Брондю -- команды уровня РПЛ. Пока, во всяком случае.
Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал об амбициях стать игроком сборной России.
«Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора.
Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всe. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап – это сборная России. Мне по силам, уверен в этом.
Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже.
Да, сейчас Дзюба – самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идeт Соболев, следом – Заболотный. Но скоро Онугха ворвeтся в это трио. Это следующая задача», – сказал форвард.
- Онугха родился в Москве, вырос в Пензе.
- Первую часть текущего сезона игрок провел в аренде в «Тамбове», забил 6 голов в 13 матчах.