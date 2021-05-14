Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал об амбициях стать игроком сборной России.

«Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора.

Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всe. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап – это сборная России. Мне по силам, уверен в этом.

Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже.

Да, сейчас Дзюба – самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идeт Соболев, следом – Заболотный. Но скоро Онугха ворвeтся в это трио. Это следующая задача», – сказал форвард.