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    Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»

    Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал об амбициях стать игроком сборной России.

    «Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора.

    Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всe. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап – это сборная России. Мне по силам, уверен в этом.

    Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже.

    Да, сейчас Дзюба – самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идeт Соболев, следом – Заболотный. Но скоро Онугха ворвeтся в это трио. Это следующая задача», – сказал форвард.

    • Онугха родился в Москве, вырос в Пензе.
    • Первую часть текущего сезона игрок провел в аренде в «Тамбове», забил 6 голов в 13 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8419

      Вомбат 50 минут назад

      Тамбову просто пофиг и на игру и результаты, потому Онугха и получил игровое время в РПЛ.О сборной России он может говорить только в порядке бреда. Вайле -- команда уровня нашей Томи. В Дании только Копенгаген, Мидтьюлланд и Брондю -- команды уровня РПЛ. Пока, во всяком случае.

      0
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      Рейтинг: +8

      omddhlhfxtjk 1 час назад


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      Рейтинг: +29328

      zra78 1 час назад

      Да уже пох ,сборная превращается в сброд и мусор.На одного больше,меньше...

      2
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      Рейтинг: +2632

      FENIX-SL 1 час назад

      ага
      расисты болельщики и усач так и сменили это бревно на тебя

      1
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      Рейтинг: +5495

      subbotaspartak 1 час назад

      "Я не эфиоп, я русский..." Жмурки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3071

      Snek 2 часа назад

      Надеюсь он говорит не про онанизм?

      6
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      Рейтинг: +44634

      MaxRnD 2 часа назад

      Не хуже Дзюбы может даже Погребняк, так что это не уровень

      2
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      Рейтинг: -176

      Землякруглая 2 часа назад

      Это ещё что за неведомая зверюшка?

      -1
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      Рейтинг: +3071

      Snek > Землякруглая 11 минут назад

      Н е г р(у нас трямбардир мегатолерастный сайт), воспитанник Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +1600

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Я могу не хуже Дзюбы? Перспективный заголовок))) 14 матчей, 4 гола и один из них хет-трик)) играет в чемпионате Дании занимает 10 место из 12, и эта лига намного слабее рпл. Где-то в районе второй десятки ФНЛ. Внимание вопрос? Зачем ты сборной России? На родине или в Дании с руками оторвут! У нас своих Фернандесов хватает)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2632

      FENIX-SL > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      а Вась всяких разве не хватает с головой?

      0
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      Рейтинг: +382

      klimovich > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Чемпионат Дании в рейтинге УЕФА уже не сильно отстает от нас. Их команды не на много слабее РПЛных. Во-вторых, он на половину русский вроде как. Россия для него буквально родина, так что его право решать, кто он. Если скажет, что русский, значит русский, и это никто оспорить не может. Фернандес же даже по русски не говорит нормально.

      3
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      Рейтинг: +382

      klimovich > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      У меня никаких проблем не будет с ним в сборной, хотя я против Фернандесов и иже с ними в ее составе.

      0
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      Рейтинг: +3563

      Из Твери Леха 2 часа назад

      не перевелись еще богатыри на земле русской

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