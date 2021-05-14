Онугха: «Партнеры в Дании называют Путина королем мира»

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», раскрыл подробности своего общения с одноклубниками в Дании.

«Все партнeры спрашивают про холод. Постоянно про Сибирь вопросы задают. Я им показываю погоду в Новосибирске, где сейчас +30, и говорю: «Что вы хотите от меня? Там +30, а у нас максимум +10 и дождь постоянно».

Но Россия им интересна. Путина называют королeм мира. Постоянно спрашивают: «Есть у тебя телефон короля мира?». Я говорю: «Кого?». А они все: «Путин! Путин!». Уж не знаю, почему они так к нему относятся. Я даже не интересовался.

Но вообще у нас очень классная атмосфера. Все улыбаются, общаются, что-то обсуждают. А вот тренер жeсткий. Видел ролик, как Слуцкий отчитывает Жиркова. Так вот – слова Слуцкого в адрес Жиркова – детский сад. Это был аншлаг.

На нас тренер орeт, и делает это максимально жeстко. Кричит на испанском так, что стены трясутся. В соседней раздевалке слышно, мне кажется. Всe время кричит, что мы должны быть полностью погружены в игру. Мне нравится такое. Хорошо знать, что если ты не будешь в тонусе, то после игры тебя на бровке ждeт дядя, который, если что, вставит тебе по первое число», – рассказал Онугха.

Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»