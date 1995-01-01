Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Онугха: «Партнеры в Дании называют Путина королем мира»

    Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», раскрыл подробности своего общения с одноклубниками в Дании.

    «Все партнeры спрашивают про холод. Постоянно про Сибирь вопросы задают. Я им показываю погоду в Новосибирске, где сейчас +30, и говорю: «Что вы хотите от меня? Там +30, а у нас максимум +10 и дождь постоянно».

    Но Россия им интересна. Путина называют королeм мира. Постоянно спрашивают: «Есть у тебя телефон короля мира?». Я говорю: «Кого?». А они все: «Путин! Путин!». Уж не знаю, почему они так к нему относятся. Я даже не интересовался.

    Но вообще у нас очень классная атмосфера. Все улыбаются, общаются, что-то обсуждают. А вот тренер жeсткий. Видел ролик, как Слуцкий отчитывает Жиркова. Так вот – слова Слуцкого в адрес Жиркова – детский сад. Это был аншлаг.

    На нас тренер орeт, и делает это максимально жeстко. Кричит на испанском так, что стены трясутся. В соседней раздевалке слышно, мне кажется. Всe время кричит, что мы должны быть полностью погружены в игру. Мне нравится такое. Хорошо знать, что если ты не будешь в тонусе, то после игры тебя на бровке ждeт дядя, который, если что, вставит тебе по первое число», – рассказал Онугха.

    Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10944

      paracetamol 24 минуты назад

      Скоро, скоро Дания будет провинцией Российской империи. Нам нужны проливы!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85595
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru