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  • Жирков вспомнил, как Слуцкий обматерил его в перерыве матча Россия – Франция

Жирков вспомнил, как Слуцкий обматерил его в перерыве матча Россия – Франция

12 мая 2021, 16:26
11

Защитник «Зенита» Юрий Жирков опубликовал видео, на котором Леонид Слуцкий критикует футболиста в нецензурной форме за неудачную в первом тайме товарищеского матча с Францией (2:4) перед Евро-2016.

«Слуцкий разносит Жиркова», – подписал видео футболист «Зенита».

«Жир, ну так нельзя! Как ты играешь – вот так играть нельзя.

Тебе же не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было. Но когда разваливается один из самых опытных игроков… Ни в отбор, ни в атаку», – сказал среди прочего Слуцкий.

  • Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.
  • Жирков не сыграл на Евро-2016.
  • 37-летний футболист попал в расширенный состав сборной на Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Юрия Жиркова
Товарищеские матчи Россия Франция Жирков Юрий Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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jengais
1620828838
Слуцкий топ!!
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mdu86
1620830199
Два вопроса: 1) Зачем Жирков это выложил? 2) Кто это всё снимает?)
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DOCTOR PENALTY
1620831456
Ерунда. А Дзагоев аналогично ввалил самому Слуцкому, вот это уже не ерунда.
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FanatSerj
1620832377
Аххх-хааа-хаааа это ещё Слуцкер, хотел бы я Черчесова послушать, там небось в раза 3 жестче, оно и заметно что после перерыва смотришь забегали, видно вставили в перерыве хорошо ))
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111ax
1620833993
нормальный рабочий момент
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Plyash
1620837363
Тренер всегда прав.Надо выполнять задачу коуча на игру.А Жирик фигню на поле погнал,в записи всё хорошо понятно,вот и схлопотал,звезда физруковская. Поделом. Слуцкий браво!
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Вомбат
1620838670
Зачем такие видео снимать, зачем хранить, зачем выкладывать? Что он этим хотел сказать, кто-то понял?
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Hektor 84
1620864311
И это разнос?
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