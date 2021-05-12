Жирков вспомнил, как Слуцкий обматерил его в перерыве матча Россия – Франция

Защитник «Зенита» Юрий Жирков опубликовал видео, на котором Леонид Слуцкий критикует футболиста в нецензурной форме за неудачную в первом тайме товарищеского матча с Францией (2:4) перед Евро-2016.

«Слуцкий разносит Жиркова», – подписал видео футболист «Зенита».

«Жир, ну так нельзя! Как ты играешь – вот так играть нельзя.

Тебе же не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было. Но когда разваливается один из самых опытных игроков… Ни в отбор, ни в атаку», – сказал среди прочего Слуцкий.

Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.

Жирков не сыграл на Евро-2016.

37-летний футболист попал в расширенный состав сборной на Евро-2020.