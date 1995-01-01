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    Жирков вспомнил, как Слуцкий обматерил его в перерыве матча Россия – Франция

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков опубликовал видео, на котором Леонид Слуцкий критикует футболиста в нецензурной форме за неудачную в первом тайме товарищеского матча с Францией (2:4) перед Евро-2016.

    «Слуцкий разносит Жиркова», – подписал видео футболист «Зенита».

    «Жир, ну так нельзя! Как ты играешь – вот так играть нельзя.

    Тебе же не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было. Но когда разваливается один из самых опытных игроков… Ни в отбор, ни в атаку», – сказал среди прочего Слуцкий.

    • Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.
    • Жирков не сыграл на Евро-2016.
    • 37-летний футболист попал в расширенный состав сборной на Евро-2020.

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    Источник: инстаграм Юрия Жиркова

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8400

      Вомбат 6 минут назад

      Зачем такие видео снимать, зачем хранить, зачем выкладывать? Что он этим хотел сказать, кто-то понял?

      0
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      Рейтинг: +14

      tarasofka 11 минут назад

      за такие моменты мы и любим футбол)

      0
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      Рейтинг: +5714

      playsh 28 минут назад

      Тренер всегда прав.Надо выполнять задачу коуча на игру.А Жирик фигню на поле погнал,в записи всё хорошо понятно,вот и схлопотал,звезда физруковская.
      Поделом. Слуцкий браво!

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      Рейтинг: +352

      111ax 1 час назад

      нормальный рабочий момент

      1
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      Рейтинг: +7100

      FanatSerj 1 час назад

      Аххх-хааа-хаааа это ещё Слуцкер, хотел бы я Черчесова послушать, там небось в раза 3 жестче, оно и заметно что после перерыва смотришь забегали, видно вставили в перерыве хорошо ))

      1
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      Рейтинг: +20750

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ерунда. А Дзагоев аналогично ввалил самому Слуцкому, вот это уже не ерунда.

      1
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      Рейтинг: +3058

      Snek > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Дзагоева в итоге ЛВС приструнил.

      1
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      Рейтинг: +3356

      mdu86 2 часа назад

      Два вопроса:
      1) Зачем Жирков это выложил?
      2) Кто это всё снимает?)

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      Рейтинг: +349

      jengais 2 часа назад

      Слуцкий топ!!

      2
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      Рейтинг: +5234

      Cleaner 2 часа назад

      А ЗАЧЕМ(!) Жирков это вспомнил??? Кто то попросил?

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      Рейтинг: +20256

      bset 3 часа назад

      Слуцкий красава. При обычном общении интеллигентный, а когда надо передать игрокам эмоции, использует матч. Просто лучший!

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