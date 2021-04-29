Бывший вице-президент «Ростова»: «Не было никаких подозрений относительно документов Канга»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал обвинения экс-полузащитника ростовчан Гуелора Канга в подделке документов.
«Канга очень помог «Ростову» выиграть Кубок России, серебро чемпионата, вывел команду в Лигу чемпионов. Это высококачественный футболист, он до сих пор здорово выглядит в «Црвене Звезде». Шабутной, зажигалка на поле, при этом умный и неординарный игрок. Таких легионеров мало в России.
У «Ростова» не было никаких подозрений относительно его документов. Не думаю, что клубам, в которых он играл, может что-то грозить. Тут все вопросы должны быть к его федерации, которую он представляет.
Опять же, трансферный лист проходил через ФИФА. Мне кажется, что эта история вообще ненастоящая», – сказал Шикунов.
- Кангва играл в «Ростове» с 2013 по 2016 год.
- По информации African Sports Today, 30-летний габонский футболист изменил свое имя, гражданство и дату рождения.
- Исходя из предоставленных документов, Канга является конголезцем, его возраст – 35 лет, а настоящее имя – Киаку-Киаку Кианга.
Источник: «Р-Спорт»