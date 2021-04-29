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    Бывший вице-президент «Ростова»: «Не было никаких подозрений относительно документов Канга»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал обвинения экс-полузащитника ростовчан Гуелора Канга в подделке документов.

    «Канга очень помог «Ростову» выиграть Кубок России, серебро чемпионата, вывел команду в Лигу чемпионов. Это высококачественный футболист, он до сих пор здорово выглядит в «Црвене Звезде». Шабутной, зажигалка на поле, при этом умный и неординарный игрок. Таких легионеров мало в России.

    У «Ростова» не было никаких подозрений относительно его документов. Не думаю, что клубам, в которых он играл, может что-то грозить. Тут все вопросы должны быть к его федерации, которую он представляет.

    Опять же, трансферный лист проходил через ФИФА. Мне кажется, что эта история вообще ненастоящая», – сказал Шикунов.

    • Кангва играл в «Ростове» с 2013 по 2016 год.
    • По информации African Sports Today, 30-летний габонский футболист изменил свое имя, гражданство и дату рождения.
    • Исходя из предоставленных документов, Канга является конголезцем, его возраст – 35 лет, а настоящее имя – Киаку-Киаку Кианга.

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    Источник: «Р-Спорт»

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