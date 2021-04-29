Бывший вице-президент «Ростова»: «Не было никаких подозрений относительно документов Канга»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал обвинения экс-полузащитника ростовчан Гуелора Канга в подделке документов.

«Канга очень помог «Ростову» выиграть Кубок России, серебро чемпионата, вывел команду в Лигу чемпионов. Это высококачественный футболист, он до сих пор здорово выглядит в «Црвене Звезде». Шабутной, зажигалка на поле, при этом умный и неординарный игрок. Таких легионеров мало в России.

У «Ростова» не было никаких подозрений относительно его документов. Не думаю, что клубам, в которых он играл, может что-то грозить. Тут все вопросы должны быть к его федерации, которую он представляет.

Опять же, трансферный лист проходил через ФИФА. Мне кажется, что эта история вообще ненастоящая», – сказал Шикунов.