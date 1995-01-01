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    Экс-игрока «Ростова» Канга обвиняют в подделке документов. Он может быть старше на пять лет

    Демократическая Республика Конго обвинила бывшего полузащитника «Ростова» Гуелора Канга в подделке документов.

    По информации African Sports Today, 30-летний габонский футболист изменил свое имя, гражданство и дату рождения.

    Исходя из предоставленных документов, Канга является конголезцем, его возраст – 35 лет, а настоящее имя – Киаку-Киаку Кианга.

    Если информация о мошенничестве Канга подтвердится, то сборной Габона грозит исключение из Кубка африканских наций-2021.

    • Кангва играл в «Ростове» с 2013 по 2016 год.
    • Сейчас он выступает за «Црвену Звезду».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: African Sports Today

    Интернет-СМИ об африканском спорте. Аудитория в фейсбуке - более 240 тысяч подписчиков. 

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1640

      Play 1 час назад

      Это серьёзное дело, это не гол Химкам отменённый. Тут надо разбираться и применять жесткие меры. Я думаю Ростов нужно лишить серебра 2016 года, отдать его Спартаку, и отправить в ФНЛ играть дерби с Чайкой.

      0
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      Рейтинг: +44433

      MaxRnD > Play 34 минуты назад

      Опять дерьмом зафонтанировал ?
      Людей окружающих, нормальных пожалей, они ведь в твоей недоношенности не виноваты ....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12523

      KLIM777 2 часа назад

      Дзюбу проверить надо. Он бегает как 47 летний и седой как 56 летний.

      7
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      Рейтинг: +3372

      Fusballer > KLIM777 1 час назад

      И Корина - тот вообще уже на пенсии.

      1
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      Рейтинг: +9868

      Hektor 84 > Fusballer 28 минут назад

      Кстати есть сведенья что у кокошки переписанный возраст. Ему вроде уже 32.

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      Рейтинг: +1618

      altezzik 2 часа назад

      У нас тоже всех надо проверить...

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      Рейтинг: +6670

      Старикан 2 часа назад

      Вот тебе и Чунга-Чанга...

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      Рейтинг: +44433

      MaxRnD 2 часа назад

      Маленькая собачка - всегда щенок

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