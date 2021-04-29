Экс-игрока «Ростова» Канга обвиняют в подделке документов. Он может быть старше на пять лет

Демократическая Республика Конго обвинила бывшего полузащитника «Ростова» Гуелора Канга в подделке документов.
По информации African Sports Today, 30-летний габонский футболист изменил свое имя, гражданство и дату рождения.
Исходя из предоставленных документов, Канга является конголезцем, его возраст – 35 лет, а настоящее имя – Киаку-Киаку Кианга.
Если информация о мошенничестве Канга подтвердится, то сборной Габона грозит исключение из Кубка африканских наций-2021.
- Кангва играл в «Ростове» с 2013 по 2016 год.
- Сейчас он выступает за «Црвену Звезду».
Источник: African Sports Today
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