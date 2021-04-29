Экс-игрока «Ростова» Канга обвиняют в подделке документов. Он может быть старше на пять лет

Демократическая Республика Конго обвинила бывшего полузащитника «Ростова» Гуелора Канга в подделке документов.

По информации African Sports Today, 30-летний габонский футболист изменил свое имя, гражданство и дату рождения.

Исходя из предоставленных документов, Канга является конголезцем, его возраст – 35 лет, а настоящее имя – Киаку-Киаку Кианга.

Если информация о мошенничестве Канга подтвердится, то сборной Габона грозит исключение из Кубка африканских наций-2021.