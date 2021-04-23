Дуда забил «Аугсбургу» ударом с лета из-за пределов штрафной

Полузащитник «Кельна» Ондрей Дуда открыл счет в матче 31-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:2). Словак пробил с лета из-за пределов штрафной. Видео доступно ниже.
Дуда в этом матче оформил дубль, причем второй гол тоже случился в первом тайме.
- Победа в Аугсбурге позволила «Кельну» покинуть зону прямого вылета.
- Дуда в сезоне Бундеслиги провел 29 матчей, забил 7 голов, сделал 4 результативных паса.
- Дуда выступает за сборную Словакии, соперника сборной России по отбору ЧМ-2022.
Ондрей Дуда бабахнул с лета так, что отбить удар было нереальноКрасотища pic.twitter.com/Li8snCn7sw— Матч ТВ (@MatchTV) April 23, 2021