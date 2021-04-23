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    Дуда забил «Аугсбургу» ударом с лета из-за пределов штрафной

    Полузащитник «Кельна» Ондрей Дуда открыл счет в матче 31-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (3:2). Словак пробил с лета из-за пределов штрафной. Видео доступно ниже.

    Дуда в этом матче оформил дубль, причем второй гол тоже случился в первом тайме.

    • Победа в Аугсбурге позволила «Кельну» покинуть зону прямого вылета.
    • Дуда в сезоне Бундеслиги провел 29 матчей, забил 7 голов, сделал 4 результативных паса.
    • Дуда выступает за сборную Словакии, соперника сборной России по отбору ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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