УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

В пятницу на заседании руководства УЕФА будет обсуждаться возможное исключение из Лиги чемпионов клубов-основателей Суперлиги Европы.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в случае исключения из турнира «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» планируется рассмотреть два варианта развития событий.
- Признать победителем ЛЧ «ПСЖ».
- Вернуть в турнир вылетевших в 1/4 финала «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Порту».
- Второй вариант более вероятен, поскольку отказ от проведения матчей принесет серьезные убытки УЕФА.
Источник: Bayern & Germany