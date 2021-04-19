УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

В пятницу на заседании руководства УЕФА будет обсуждаться возможное исключение из Лиги чемпионов клубов-основателей Суперлиги Европы.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в случае исключения из турнира «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» планируется рассмотреть два варианта развития событий.