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  • УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

19 апреля 2021, 23:00
5

В пятницу на заседании руководства УЕФА будет обсуждаться возможное исключение из Лиги чемпионов клубов-основателей Суперлиги Европы.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в случае исключения из турнира «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» планируется рассмотреть два варианта развития событий.

  • Признать победителем ЛЧ «ПСЖ».
  • Вернуть в турнир вылетевших в 1/4 финала «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Порту».
  • Второй вариант более вероятен, поскольку отказ от проведения матчей принесет серьезные убытки УЕФА.

Источник: Bayern & Germany
Лига чемпионов Бавария Боруссия Д Порту ПСЖ
Комментарии (5)
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BRO_football
1618863152
УЕФА какую-то хрень придумали, наплевав на спортивный принцип. Доиграйте спокойно этот сезон ЛЧ как есть и уже со следующего отстраняйте клубы.
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Chi4embl
1618863187
Сфигали Баварию?) Как бы с Реалом не она играла, да и признавать победителем ПСЖ это глупо, потому что такой "чемпион" никому не будет нужен
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Maxi_7
1618863368
Похоже там ребята совсем кукухой поехали))) я это в шутку пару часов назад в соседнем посте написал https://bombardir.ru/news/625736-Segodnya-UEFA-primet-reshenie-o-vozmozhnoy-priostanovke-Ligi-chempionov-i-Ligi-Evropy#comments Сейчас, вижу появилась официальная новость) Похоже УЕФА отчаянно ищет варианты в комментариях на бомбардире)))
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Dgad
1618896855
Да, круто что мы живем в это время когда реально началась революция в Футболе. Почему все не хотят увидеть что то новое? почему все хотят чтобы было все как раньше, все стабильненько? А вдруг этот турнир зайдет фанатам, будет зрелищным. Ведь это по факту просто замена Лиги Чемпионов, где все сливки снимала УЕФА.В период пандемии доходы клубов резко упали и создание Суперлиги это просто бабки, которые еще никогда не приходили клубам от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Конечно не понятно как быть клубам кто не будет там участвовать и соответственно в финансовом плане просто не смогу конкурировать с этими гигантами. Посмотрим что получится в итоге.
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