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    УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

    В пятницу на заседании руководства УЕФА будет обсуждаться возможное исключение из Лиги чемпионов клубов-основателей Суперлиги Европы.

    Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в случае исключения из турнира «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» планируется рассмотреть два варианта развития событий.

    • Признать победителем ЛЧ «ПСЖ».
    • Вернуть в турнир вылетевших в 1/4 финала «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Порту».
    • Второй вариант более вероятен, поскольку отказ от проведения матчей принесет серьезные убытки УЕФА.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1024

      Maxi_7 35 минут назад

      Похоже там ребята совсем кукухой поехали))) я это в шутку пару часов назад в соседнем посте написал
      https://bombardir.ru/news/625736-Segodnya-UEFA-primet-reshenie-o-vozmozhnoy-priostanovke-Ligi-chempionov-i-Ligi-Evropy#comments
      Сейчас, вижу появилась официальная новость)
      Похоже УЕФА отчаянно ищет варианты в комментариях на бомбардире)))

      1
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      Рейтинг: +26

      Chi4embl 38 минут назад

      Сфигали Баварию?) Как бы с Реалом не она играла, да и признавать победителем ПСЖ это глупо, потому что такой "чемпион" никому не будет нужен

      0
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      Рейтинг: +9496

      BRO_football 39 минут назад

      УЕФА какую-то хрень придумали, наплевав на спортивный принцип.
      Доиграйте спокойно этот сезон ЛЧ как есть и уже со следующего отстраняйте клубы.

      3
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      Рейтинг: +19952

      bset 39 минут назад

      Не, ну Бавария с Боруссией просто красавцы - на два шага вперед смотрели, когда отказывались от Суперлиги.

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