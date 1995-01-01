УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

Похоже там ребята совсем кукухой поехали))) я это в шутку пару часов назад в соседнем посте написал
https://bombardir.ru/news/625736-Segodnya-UEFA-primet-reshenie-o-vozmozhnoy-priostanovke-Ligi-chempionov-i-Ligi-Evropy#comments
Сейчас, вижу появилась официальная новость)
Похоже УЕФА отчаянно ищет варианты в комментариях на бомбардире)))
В пятницу на заседании руководства УЕФА будет обсуждаться возможное исключение из Лиги чемпионов клубов-основателей Суперлиги Европы.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в случае исключения из турнира «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» планируется рассмотреть два варианта развития событий.
- Признать победителем ЛЧ «ПСЖ».
- Вернуть в турнир вылетевших в 1/4 финала «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Порту».
- Второй вариант более вероятен, поскольку отказ от проведения матчей принесет серьезные убытки УЕФА.