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    Сегодня УЕФА примет решение о возможной приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы

    Проведение оставшихся матчей текущего розыгрыша еврокубков находится под вопросом.

    Будут ли доиграны в этом сезоне Лига чемпионов и Лига Европы, решится сегодня на собрании руководства УЕФА.

    Причина возможной приостановки турниров – создание Суперлиги Европы.

    • Пять из восьми полуфиналистов ЛЧ и ЛЕ присоединились к новому турниру.
    • Теперь им грозит отстранение от участия с соревнованиях под эгидой УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3175

      Fusballer 4 минуты назад

      Да пофиг. Лига чемпионов давно в унылый турнир денежных мешков превратилась. За редким исключением. У людей нормальных своих проблем выше крыши.

      0
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      Рейтинг: +46728

      portero 29 минут назад

      Пускай так оно и будет, дискву на эти коубы оет на 10, а эта дутая оига не протянет и трех лет.

      0
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      Рейтинг: +5516

      vladik12 29 минут назад

      Пошла жара.

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      Рейтинг: +6599

      Старикан 38 минут назад

      Да уж... Это похлеще пандемии будет!

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      Рейтинг: +12537

      Garrincha58 39 минут назад

      интэрэсно чукчи пляшут

      0
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      Рейтинг: +1621

      almanev 54 минуты назад

      Если не приостановят, то вытянут ПСЖ в чемпионы)

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