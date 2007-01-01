Сегодня УЕФА примет решение о возможной приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы

Проведение оставшихся матчей текущего розыгрыша еврокубков находится под вопросом.

Будут ли доиграны в этом сезоне Лига чемпионов и Лига Европы, решится сегодня на собрании руководства УЕФА.

Причина возможной приостановки турниров – создание Суперлиги Европы.