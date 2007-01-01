Сегодня УЕФА примет решение о возможной приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы

Да пофиг. Лига чемпионов давно в унылый турнир денежных мешков превратилась. За редким исключением. У людей нормальных своих проблем выше крыши.
Проведение оставшихся матчей текущего розыгрыша еврокубков находится под вопросом.
Будут ли доиграны в этом сезоне Лига чемпионов и Лига Европы, решится сегодня на собрании руководства УЕФА.
Причина возможной приостановки турниров – создание Суперлиги Европы.
- Пять из восьми полуфиналистов ЛЧ и ЛЕ присоединились к новому турниру.
- Теперь им грозит отстранение от участия с соревнованиях под эгидой УЕФА.