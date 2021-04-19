РПЛ выступила против создания Суперлиги Европы

Президент РПЛ Сергей Прядкин озвучил позицию лиги по созданию Суперлиги Европы.
«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.
Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведeтся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему«, – сказал Прядкин.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.
- Флорентино Перес стал президентом турнира.
Источник: «Р-Спорт»