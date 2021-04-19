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РПЛ выступила против создания Суперлиги Европы

19 апреля 2021, 10:30
22

Президент РПЛ Сергей Прядкин озвучил позицию лиги по созданию Суперлиги Европы.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведeтся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему«, – сказал Прядкин.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (22)
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PAREVG.
1618818172
Ещё бы не были против. Наши клубы туда : "не позовут" ибо, нечего там делать...
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kvm
1618818786
Основатели Суперлиги после этого расплакались, попросили на коленях прощения у пряткина и самораспустились...
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Назарян
1618822675
Потому что нас туда и не кто низовет на куй мы там со своими дровами
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Дядя Серёжа
1618825521
Суперлига Европы: Да тьфу на вас.
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JTherry
1618826331
"Эта идея противоречит базовым ценностям футбола..." ...точнее и не скажешь)) еще как противоречит, бабки просто перетекут вместе со спонсорами в Суперлигу, и в пустующей казне ЛЧ нечем будет оплатить "базовые ценности футбола", в том числе командам РПЛ, которые борются не за игру в ЛЧ, чему свидетельством было недавнее выступление Семака, а за выплаты ЛЧ (см. ниже у ilichkadr)... супер-команды Испании, Италии и Англии стонут и рыдают над заявлением Прядкина))
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Лфшт
1618838375
Кому вообще интересно мнение Прядкина и РПЛ в целом ?
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Рубинище
1618840341
Да нам всё равно. даже лучше. денег от лч будет намного меньше, и нашим топам придётся уменьшить аппетиты, платить бешеные лички, нанимать судей. т.к не окупится
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BRO_football
1618849683
Теперь ЦСКА и Зенит, которые выходили в Лигу чемпионов только ради получения выплат за участие, и бюджет клуба строили вокруг Лиги чемпионов, могут смело идти на три буквы с этой идеей. Без этих 12 топовых клубов спонсоры значительно понизят бюджет Лиги чемпионов и интерес к этому чемпионату понизится. Теперь понятно почему РПЛ против Суперлиги Европы?
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zigbert
1618922932
Другого мнения от РПЛ трудно было услышать.
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Hektor 84
1618946461
Успокойся Прядкин! Наши клубы туда и не звали и ваше мнение им не интересно! Локо и зениту купившим участие в ЛЧ теперь по 40 лямов евриков ни кто отстегивать не станет.
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