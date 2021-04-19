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    РПЛ выступила против создания Суперлиги Европы

    Президент РПЛ Сергей Прядкин озвучил позицию лиги по созданию Суперлиги Европы.

    «РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

    Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведeтся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему«, – сказал Прядкин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:30
    Комментарии17
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      Рейтинг: +12934

      JTherry 12 минут назад

      "Эта идея противоречит базовым ценностям футбола..."
      ...точнее и не скажешь)) еще как противоречит, бабки просто перетекут вместе со спонсорами в Суперлигу, и в пустующей казне ЛЧ нечем будет оплатить "базовые ценности футбола", в том числе командам РПЛ, которые борются не за игру в ЛЧ, чему свидетельством было недавнее выступление Семака, а за выплаты ЛЧ (см. ниже у ilichkadr)... супер-команды Испании, Италии и Англии стонут и рыдают над заявлением Прядкина))

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      Рейтинг: +4553

      Дядя Серёжа 26 минут назад

      Суперлига Европы: Да тьфу на вас.

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      Рейтинг: +32

      Назарян 1 час назад

      Потому что нас туда и не кто низовет на куй мы там со своими дровами

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      Рейтинг: +6602

      Старикан 2 часа назад

      Понятное дело, как только создастся супер лига, то баблосов нашим клубам за выступление в этой лиге не видать поскольку и выступать там никто нам не даст!

      0
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      Рейтинг: +1048

      Benifacto 2 часа назад

      КоКоКО....и тут питух нашёл червяка!ИБО нех....

      0
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      Рейтинг: +1595

      kvm 2 часа назад

      Основатели Суперлиги после этого расплакались, попросили на коленях прощения у пряткина и самораспустились...

      1
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      Рейтинг: +2526

      PAREVG. 2 часа назад

      Ещё бы не были против. Наши клубы туда : "не позовут" ибо, нечего там делать...

      1
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      Рейтинг: +10444

      ilichkadr > PAREVG. 2 часа назад

      Всё зависит от размера занесённого бабла. Поэтому далеко не факт, что "не позовут". Система, где доминирует исключительно бабло, на этом бабле и держится!

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      Рейтинг: +2526

      PAREVG. > ilichkadr 2 часа назад

      Ну хорошо, допустим позвали, что дальше, позор в каждом матче, и последние места...

      0
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      Рейтинг: +10444

      ilichkadr > PAREVG. 1 час назад

      За вход бабло дают, поэтому все и рвутся в ЛЧ, ЛЕ. Для понимания цели попадания в ЛЧ сезона-2020/2021.
      Каждый из 32 клубов группового этапа получит по € 15,25 млн — € 14,5 млн в качестве начальной выплаты и € 0,75 в виде дополнительной.
      Бонус за каждую победу на групповом этапе составит € 2,7 млн, за ничью — € 0,9 млн. Неиспользованные средства (€ 0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.
      Ну, а если повезёт, то
      Выход в 1/8 финала: по € 9,5 млн
      Выход в 1/4 финала: по € 10,5 млн
      Выход в 1/2 финала: по € 12 млн
      Выход в финал: по € 15 млн

      P.S. Я к тому, что главное деньги, а не занятое место. Вышел в групповой этап получи € 15,25 млн — € 14,5 млн в качестве начальной выплаты и € 0,75 в виде дополнительной.

      3
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      Рейтинг: +3289

      serppion > ilichkadr 1 час назад

      Ты бы это нашим поросятам да лохомотам разъяснил. Они же на футболе только время проводят вместо того чтоб бабки зарабатывать.

      1
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      Рейтинг: +10444

      ilichkadr > serppion 25 минут назад

      Доступ к бабкам строго ограничен.

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      Рейтинг: +2955

      Semenycch 2 часа назад

      Позиция РФС совершенно разумная, но все же стоило повременить с высказыванием этой позиции.

      1
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      Рейтинг: +17032

      vladimir-7 > Semenycch 2 часа назад

      Это была позиция РПЛ и с допущенной существенной ошибкой.

      0
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      Рейтинг: +54

      I'll be back 2 часа назад

      Баба Яга против!
      Мультфильм, 1979 6+
      Википедия
      О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кощея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.

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      Рейтинг: +20788

      silver29 2 часа назад

      Так УЕФА за что боролась на то и напоролась, вспомните как они ратовали за санкции по политическим мотивам отстраняя нашу сборную и лишая ее возможности выступать под флагом страны, это разве не нарушения спортивных принципов и внесение раскола ? Думаю не за горами и создание Супер лиги мира, тогда прощай ФИФА с его откормленными чиновниками и интригами.

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      Рейтинг: +1048

      Benifacto > silver29 2 часа назад

      это другоэ......ты просто не в тренде)))))0

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