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    Гилерме: «Сделаю все, чтобы вернуться в сборную России»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме намерен бороться за свое возвращение в состав сборной России.

    – Есть ли желание доказать своей игрой Черчесову, что ты достоин сборной?

    – Он хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему никаких вопросов. Я сам дал причину, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры. Я это понимаю.

    И Черчесов до конца доверял мне. Скажу честно: я не был достоин вызова в сборную в прошлом году. Но он вызывал меня. Значит, он мне доверяет.

    Что дальше? Последний сбор прошел без меня. Скажу так – это не просто слова – я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель.

    • Гилерме дебютировал за российскую сборную 26 марта 2016 года.
    • С тех пор он провел 16 матчей и пропустил 17 голов.
    • Последняя игра голкипера в национальной команде – против Сербии (0:5) в ноябре 2020 года.
    • В текущем клубном сезоне у натурализованного бразильца 34 пропущенных мяча в 31 встрече.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2998

      Fusballer 27 минут назад

      Сказал простой российский паренёк.

      1
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      Рейтинг: +20501

      silver29 27 минут назад

      Гилерме вчера играл для Черчесова, мол смотри Шуня из двора, зато каков я.

      3
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