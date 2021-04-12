Гилерме: «Сделаю все, чтобы вернуться в сборную России»

Вратарь «Локомотива» Гилерме намерен бороться за свое возвращение в состав сборной России.
– Есть ли желание доказать своей игрой Черчесову, что ты достоин сборной?
– Он хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему никаких вопросов. Я сам дал причину, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры. Я это понимаю.
И Черчесов до конца доверял мне. Скажу честно: я не был достоин вызова в сборную в прошлом году. Но он вызывал меня. Значит, он мне доверяет.
Что дальше? Последний сбор прошел без меня. Скажу так – это не просто слова – я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель.
- Гилерме дебютировал за российскую сборную 26 марта 2016 года.
- С тех пор он провел 16 матчей и пропустил 17 голов.
- Последняя игра голкипера в национальной команде – против Сербии (0:5) в ноябре 2020 года.
- В текущем клубном сезоне у натурализованного бразильца 34 пропущенных мяча в 31 встрече.
Источник: «Спорт-Экспресс»