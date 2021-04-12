Гилерме: «Сделаю все, чтобы вернуться в сборную России»

Вратарь «Локомотива» Гилерме намерен бороться за свое возвращение в состав сборной России.

– Есть ли желание доказать своей игрой Черчесову, что ты достоин сборной?

– Он хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему никаких вопросов. Я сам дал причину, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры. Я это понимаю.

И Черчесов до конца доверял мне. Скажу честно: я не был достоин вызова в сборную в прошлом году. Но он вызывал меня. Значит, он мне доверяет.

Что дальше? Последний сбор прошел без меня. Скажу так – это не просто слова – я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель.