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Гилерме: «Сделаю все, чтобы вернуться в сборную России»

12 апреля 2021, 07:34
6

Вратарь «Локомотива» Гилерме намерен бороться за свое возвращение в состав сборной России.

– Есть ли желание доказать своей игрой Черчесову, что ты достоин сборной?

– Он хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему никаких вопросов. Я сам дал причину, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры. Я это понимаю.

И Черчесов до конца доверял мне. Скажу честно: я не был достоин вызова в сборную в прошлом году. Но он вызывал меня. Значит, он мне доверяет.

Что дальше? Последний сбор прошел без меня. Скажу так – это не просто слова – я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель.

  • Гилерме дебютировал за российскую сборную 26 марта 2016 года.
  • С тех пор он провел 16 матчей и пропустил 17 голов.
  • Последняя игра голкипера в национальной команде – против Сербии (0:5) в ноябре 2020 года.
  • В текущем клубном сезоне у натурализованного бразильца 34 пропущенных мяча в 31 встрече.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Fusballer
1618213366
Сказал простой российский паренёк.
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serglider
1618224332
Да уж... Шуня два голешника отхватил от команды в конце таблицы, а Гилерме отстоял на ноль в игре со Спартаком, так что овцефарелеводу надо крепко подумать кого ставить в ворота сборной.
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maygli
1618229644
По игре со Спартаком очень достойно отстоял... вообще всё тащил. Давно такого Гилю не видел.
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maygli
1618255130
Вот только с такими косяками с бутылкой, вряд ли возьмут, нервишки надо подлечить, чтоб чего не вышло. А в воротах отстоял отлично.
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BRO_football
1618257029
Помолодеть у тебя не получится
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zigbert
1618257761
Сейчас Гилерме один из лучших вратарей РПЛ. Его возвращение в сборную возможно.
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