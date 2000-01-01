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    Mash: Черчесов через суд добивается реки для своего рыбного бизнеса

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вовлечен в судебное производство. Это связано с его рыбным бизнесом.

    «Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии. Он требует сдать ему в аренду реку для разведения рыбы.

    Главный тренер сборной России решил, что футбол футболом, но пора попробовать себя и в других сферах. Например, заняться разведением форели. Так, в январе Черчесов стал владельцем компании «Арлан Фиш». Как заявили еe представители, до прихода Станислава Саламыча они работали в убыток, но он вкинулся баблом и навeл порядок.

    От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришeл иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены – по кадастровой стоимости. Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей. В «Арлан Фиш» говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс», – сообщил источник.

    • Прибыль «Арлан Фиш» за 2019 год – 67 миллионов рублей.
    • Черчесов – уроженец Северной Осетии.
    • Летом сборная России выступит на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Mash

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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +10388

      paracetamol 6 минут назад

      Пусть бы валил в свой рыбный бизнес, а страну и сборную не позорил бы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8459

      NewLife 13 минут назад

      А незаменимый форель-капитан уже подобран ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20467

      silver29 17 минут назад

      Да что там рыба, он всю страну разводит имитируя футбол ((((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14753

      derrik2000 > silver29 15 минут назад

      Золотые слова!
      Я бы ещё добавил: "вместе с игрочишками, которых вызывает в команду".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10388

      paracetamol > derrik2000 5 минут назад

      На них он тоже зарабатывает самым подлым образом. Один Маслов чего стоит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1456

      spam2009 24 минуты назад

      Как говорится и рыбку съесть и на ... сесть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1428

      Sviro 26 минут назад

      Получил статус "незаменимый" и насрать на работу? Опомнись, "космос"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14753

      derrik2000 34 минуты назад

      Здесь вся соль иска вот в чём:
      "Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей."

      45 тысяч.
      РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ!
      В пересчёте на евро - 500 евриков.
      Сэкономит усатый, если суд примет устраивающее его решение.
      На секундочку: зарплата усатого в сборной - 2 500 000 ЕВРО В ГОД!

      "Ты не из евреЁв, случаем" (с)
      ))))))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1428

      Sviro > derrik2000 28 минут назад

      Еврей не стал бы тратиться на адвокатов, стоимость которых превышает барыш!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14753

      derrik2000 > Sviro 14 минут назад

      Так в случае удовлетворения исковых требований усатого, суд взыщет с ответчика понесённые расходы на представителей.
      Хотя суд компенсировать может и в меньшем размере, учитывая сложность, интенсивность и пр. аспекты труда представителя.
      Намного меньшем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10388

      paracetamol > derrik2000 4 минуты назад

      Часть зарплаты отстегивает кому надо, потому и непотопляемый поплавок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9435

      BRO_football 43 минуты назад

      Вот чем Черчесов, оказывается, занимается! Зато ещё вчера говорил, что работа тренерского штаба не останавливается ни на минуту! Посещает он видите-ли матчи РПЛ, чтобы подыскать кандидатов в сборную!
      Оно и понятно, зарплаты в 2,5 млн евро в год и 20 млн рублей премиальных за победу в товарищеских матчах (которых нет) не хватает на жизнь, поэтому и пришлось заняться бизнесом. Да и при таких огромных доходах мог бы и заплатить лишние 45 тысяч рублей, чтобы с судами не возиться.

      4
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      ...
      Рейтинг: +10359

      ilichkadr > BRO_football 40 минут назад

      Здесь не цена вопроса, а дело принципа. Главному чабану сборной и без льготных скидок?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10359

      ilichkadr 43 минуты назад

      Из чабанов в рыбоводы?

      3
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      Рейтинг: +14753

      derrik2000 > ilichkadr 33 минуты назад

      Надо же ещё "бабла поднять" пока есть возможность.
      Когда выпрут из сборной - возможность уйдёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Shamil79 1 час назад

      если обосновать что много рыбы необходимо для сборной то пойдут навстречу

      0
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      Рейтинг: +21703

      Боцман59rus 1 час назад

      Бизнес Стасик не футбол, прикрывать задницу, а тем более лизать ее, тебе никто не будет, так что надеюсь прогоришь. Как пришли бабосики, так и уйдут.

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