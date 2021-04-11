Mash: Черчесов через суд добивается реки для своего рыбного бизнеса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вовлечен в судебное производство. Это связано с его рыбным бизнесом.
«Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии. Он требует сдать ему в аренду реку для разведения рыбы.
Главный тренер сборной России решил, что футбол футболом, но пора попробовать себя и в других сферах. Например, заняться разведением форели. Так, в январе Черчесов стал владельцем компании «Арлан Фиш». Как заявили еe представители, до прихода Станислава Саламыча они работали в убыток, но он вкинулся баблом и навeл порядок.
От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришeл иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены – по кадастровой стоимости. Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей. В «Арлан Фиш» говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс», – сообщил источник.
- Прибыль «Арлан Фиш» за 2019 год – 67 миллионов рублей.
- Черчесов – уроженец Северной Осетии.
- Летом сборная России выступит на Евро-2020.