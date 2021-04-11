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  • Mash: Черчесов через суд добивается реки для своего рыбного бизнеса

Mash: Черчесов через суд добивается реки для своего рыбного бизнеса

11 апреля 2021, 11:48
36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вовлечен в судебное производство. Это связано с его рыбным бизнесом.

«Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии. Он требует сдать ему в аренду реку для разведения рыбы.

Главный тренер сборной России решил, что футбол футболом, но пора попробовать себя и в других сферах. Например, заняться разведением форели. Так, в январе Черчесов стал владельцем компании «Арлан Фиш». Как заявили еe представители, до прихода Станислава Саламыча они работали в убыток, но он вкинулся баблом и навeл порядок.

От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришeл иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены – по кадастровой стоимости. Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей. В «Арлан Фиш» говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс», – сообщил источник.

  • Прибыль «Арлан Фиш» за 2019 год – 67 миллионов рублей.
  • Черчесов – уроженец Северной Осетии.
  • Летом сборная России выступит на Евро-2020.

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (36)
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vladik12
1618130956
И рыбку съесть, и на лавку сборной сесть.
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Боцман59rus
1618131391
Бизнес Стасик не футбол, прикрывать задницу, а тем более лизать ее, тебе никто не будет, так что надеюсь прогоришь. Как пришли бабосики, так и уйдут.
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ilichkadr
1618132403
Из чабанов в рыбоводы?
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BRO_football
1618132415
Вот чем Черчесов, оказывается, занимается! Зато ещё вчера говорил, что работа тренерского штаба не останавливается ни на минуту! Посещает он видите-ли матчи РПЛ, чтобы подыскать кандидатов в сборную! Оно и понятно, зарплаты в 2,5 млн евро в год и 20 млн рублей премиальных за победу в товарищеских матчах (которых нет) не хватает на жизнь, поэтому и пришлось заняться бизнесом. Да и при таких огромных доходах мог бы и заплатить лишние 45 тысяч рублей, чтобы с судами не возиться.
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derrik2000
1618132923
Здесь вся соль иска вот в чём: "Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей." 45 тысяч. РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ! В пересчёте на евро - 500 евриков. Сэкономит усатый, если суд примет устраивающее его решение. На секундочку: зарплата усатого в сборной - 2 500 000 ЕВРО В ГОД! "Ты не из евреЁв, случаем" (с) ))))))))))))
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spam2009
1618133538
Как говорится и рыбку съесть и на ... сесть
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ruded
1618136048
красавчик, умеет пользоваться возможностями. Каждый писун негатива на этом сайте и сам бы хотел поиметь бонусы, используя связи, при их наличии..
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portero
1618136977
Это уже привычка хапать на халяву... но метры и суммы не заслуживают внимания, скорее всего это часть реки только начало и последует продолжение...
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MaxRnD
1618137714
И крепостных душ штук двести ... Стасик чо-то берега теряет...
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DOCTOR PENALTY
1618140818
Я так понимаю, что слабая игра сборной объясняется тем, что она посажена на жёсткую рыбную диету.
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