Mash: Черчесов через суд добивается реки для своего рыбного бизнеса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вовлечен в судебное производство. Это связано с его рыбным бизнесом.

«Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии. Он требует сдать ему в аренду реку для разведения рыбы.

Главный тренер сборной России решил, что футбол футболом, но пора попробовать себя и в других сферах. Например, заняться разведением форели. Так, в январе Черчесов стал владельцем компании «Арлан Фиш». Как заявили еe представители, до прихода Станислава Саламыча они работали в убыток, но он вкинулся баблом и навeл порядок.

От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришeл иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены – по кадастровой стоимости. Участок стоит 90 тысяч рублей, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей. В «Арлан Фиш» говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс», – сообщил источник.