«Собеседник»: Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса

27 января 2021 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в состав учредителей компании «Арлан Фиш».

Это осетинское рыболовное предприятие, которое занимается выловом, переработкой и консервированием рыбы, а также поставками в рестораны и кафетерии.

Черчесов стал самым крупным акционером «Арлан Фиш». Ему принадлежат 51,22 процента акций.

Совладельцем компании также является юрист тренера сборной Алан Агузаров, занимающийся делами некоторых футболистов в качестве агента.