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    «Собеседник»: Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса

    27 января 2021 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в состав учредителей компании «Арлан Фиш».

    Это осетинское рыболовное предприятие, которое занимается выловом, переработкой и консервированием рыбы, а также поставками в рестораны и кафетерии.

    Черчесов стал самым крупным акционером «Арлан Фиш». Ему принадлежат 51,22 процента акций.

    Совладельцем компании также является юрист тренера сборной Алан Агузаров, занимающийся делами некоторых футболистов в качестве агента.

    • Прибыль «Арлан Фиш» за 2019 год – 67 миллионов рублей.
    • Черчесова и Агузарова ранее подозревали в сговоре при продаже игроков.
    • Журналист Василий Уткин предполагал, что тренер за счет вызова футболистов в сборную повышал их стоимость, а те ради приглашения в национальную команду соглашались сотрудничать с нужным агентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Собеседник»

    Общероссийская еженедельная общественно-политическая газета. Издается с февраля 1984 года. Тираж - 151 900 экземпдляров

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8787

      Hektor 84 36 минут назад

      Конверты из хаспрома

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      Рейтинг: +2826

      Бомбардиръ 46 минут назад

      То предприятие лучше назвать "Усатый сом".

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      Рейтинг: +14538

      alarm 46 минут назад

      а чего не свиноферма?

      0
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      Рейтинг: +1688

      Nevsky_RU 54 минуты назад

      Деньги Черчеса за товарняки сборной с беспонтовыми командами как говорится не пахнут. А вот усища теперь будут шманить рыбёхой)))

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      Рейтинг: +23176

      пьяныйхоровод 54 минуты назад

      Хау мач зе фиш ?

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      Рейтинг: +1729

      Алехсбургер. 1 час назад

      Знаменитое Осетинское море.
      Там можно и рыбку съесть и....

      2
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      Рейтинг: +4601

      BarStep 1 час назад

      Каспий бомбят.. Точнее убивают.. Точнее добивают..

      1
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      Рейтинг: +1155

      ruded 1 час назад

      была инфа, что Ксюша-лошадка с мамой мутят рыбный бизнес...походу усатый к ним в долю вошел.

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