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«Собеседник»: Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса

13 марта 2021, 09:46
21

27 января 2021 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в состав учредителей компании «Арлан Фиш».

Это осетинское рыболовное предприятие, которое занимается выловом, переработкой и консервированием рыбы, а также поставками в рестораны и кафетерии.

Черчесов стал самым крупным акционером «Арлан Фиш». Ему принадлежат 51,22 процента акций.

Совладельцем компании также является юрист тренера сборной Алан Агузаров, занимающийся делами некоторых футболистов в качестве агента.

  • Прибыль «Арлан Фиш» за 2019 год – 67 миллионов рублей.
  • Черчесова и Агузарова ранее подозревали в сговоре при продаже игроков.
  • Журналист Василий Уткин предполагал, что тренер за счет вызова футболистов в сборную повышал их стоимость, а те ради приглашения в национальную команду соглашались сотрудничать с нужным агентом.

Источник: «Собеседник»

Общероссийская еженедельная общественно-политическая газета. Издается с февраля 1984 года. Тираж - 151 900 экземпляров.

Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Алехсбургер.
1615619503
Знаменитое Осетинское море. Там можно и рыбку съесть и....
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Hektor 84
1615621034
Конверты из хаспрома
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yarik1_78
1615623375
Теперь понятно почему он такой тренер,сборная это так...
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NewLife
1615623431
Собрался на заслуженный отдых на свою австрийскую дачу.
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Санчес65
1615627963
А чего не петушиная голубятня...и заднеприводным приятно будет.
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NewLife
1615632000
Каспийский рыбный бизнес один из самых криминогенных. С белугой, осетриной, черной икрой в Москве пока проблем нет. Надеюсь Стасик не загубит, как сборную.
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Черкизовский Кот
1615633370
Будет теперь лещей раздавать. Буквально.
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житель СПб
1615644355
Интересная информация про подлинные ориентиры человека...
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кран
1615655624
Сомов будет продавать усатых)))
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alex1951
1615697738
Рыбка ищет ,где глюбже А человек ,где лютче.. Вот и Чабан понял,чьто пора ,,удочки сматывать,, В команде ,,засл.мастеров спорта,, ... И разматывать там ,где тебя не будут против шерсти гладить!
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