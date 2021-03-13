«Собеседник»: Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса

27 января 2021 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в состав учредителей компании «Арлан Фиш».
Это осетинское рыболовное предприятие, которое занимается выловом, переработкой и консервированием рыбы, а также поставками в рестораны и кафетерии.
Черчесов стал самым крупным акционером «Арлан Фиш». Ему принадлежат 51,22 процента акций.
Совладельцем компании также является юрист тренера сборной Алан Агузаров, занимающийся делами некоторых футболистов в качестве агента.
- Прибыль «Арлан Фиш» за 2019 год – 67 миллионов рублей.
- Черчесова и Агузарова ранее подозревали в сговоре при продаже игроков.
- Журналист Василий Уткин предполагал, что тренер за счет вызова футболистов в сборную повышал их стоимость, а те ради приглашения в национальную команду соглашались сотрудничать с нужным агентом.
Источник: «Собеседник»
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