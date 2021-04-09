Газизов: «Стукалов – прогрессивный тренер. Он подходит под модель «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера команды.
«Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед.
Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. Он нам подходит. В своe время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», – сказал Газизов.
- Стукалов заключил с «Уфой» контракт до 2023 года.
- Он сменил на посту главного тренера Рашида Рахимова.
- Башкирская команда занимает 15-е место в таблице РПЛ после 24 туров.
Источник: «Чемпионат»