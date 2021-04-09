Газизов: «Стукалов – прогрессивный тренер. Он подходит под модель «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера команды.

«Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед.

Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. Он нам подходит. В своe время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», – сказал Газизов.