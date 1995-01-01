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    Газизов: «Стукалов – прогрессивный тренер. Он подходит под модель «Уфы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера команды.

    «Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед.

    Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. Он нам подходит. В своe время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», – сказал Газизов.

    • Стукалов заключил с «Уфой» контракт до 2023 года.
    • Он сменил на посту главного тренера Рашида Рахимова.
    • Башкирская команда занимает 15-е место в таблице РПЛ после 24 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +10369

      paracetamol 2 часа назад

      А вы, друзья, как ни садитесь....

      0
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      Рейтинг: +501

      RJM555 2 часа назад

      какая нахрен у вас модель?!

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    • ...
      Рейтинг: +501

      RJM555 2 часа назад

      а сам ждет вылета чтобы наживиться на остальных футболистах....мошенник да и только

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2732

      absent32 3 часа назад

      только Уфа ни фига не прогрессивная!!!

      0
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