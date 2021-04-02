ПФЛ. Гранат, Баженов помогли «Олимп-Долгопрудному» Точилина победить «Родину»

В матче 17-го тура второй группы ПФЛ между «Родиной» и «Олимп-Долгопрудным» поучаствовало несколько экс-футболистов РПЛ. Например, решающий гол забил бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.

Весь матч в составе гостей провел экс-защитник сборной России Владимир Гранат.

Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» – Александр Точилин, его помощник – Владимир Маминов.

Первенство ПФЛ. Группа 2. 17-й тур

Родина (Москва) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Горбанец, 51; 1:1 – Мальцев, 55; 1:2 – Баженов, 80.

Календарь группы 2

Турнирная таблица группы 2