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    ПФЛ. Гранат, Баженов помогли «Олимп-Долгопрудному» Точилина победить «Родину»

    В матче 17-го тура второй группы ПФЛ между «Родиной» и «Олимп-Долгопрудным» поучаствовало несколько экс-футболистов РПЛ. Например, решающий гол забил бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.

    Весь матч в составе гостей провел экс-защитник сборной России Владимир Гранат.

    Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» – Александр Точилин, его помощник – Владимир Маминов.

    Первенство ПФЛ. Группа 2. 17-й тур

    Родина (Москва) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Горбанец, 51; 1:1 – Мальцев, 55; 1:2 – Баженов, 80.

    Календарь группы 2

    Турнирная таблица группы 2

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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