ПФЛ. Гранат, Баженов помогли «Олимп-Долгопрудному» Точилина победить «Родину»

В матче 17-го тура второй группы ПФЛ между «Родиной» и «Олимп-Долгопрудным» поучаствовало несколько экс-футболистов РПЛ. Например, решающий гол забил бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.
Весь матч в составе гостей провел экс-защитник сборной России Владимир Гранат.
Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» – Александр Точилин, его помощник – Владимир Маминов.
Первенство ПФЛ. Группа 2. 17-й тур
Родина (Москва) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Горбанец, 51; 1:1 – Мальцев, 55; 1:2 – Баженов, 80.
Источник: Бомбардир.ру