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ПФЛ. Гранат, Баженов помогли «Олимп-Долгопрудному» Точилина победить «Родину»

2 апреля 2021, 19:41

В матче 17-го тура второй группы ПФЛ между «Родиной» и «Олимп-Долгопрудным» поучаствовало несколько экс-футболистов РПЛ. Например, решающий гол забил бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.

Весь матч в составе гостей провел экс-защитник сборной России Владимир Гранат.

Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» – Александр Точилин, его помощник – Владимир Маминов.

Первенство ПФЛ. Группа 2. 17-й тур

Родина (Москва) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Горбанец, 51; 1:1 – Мальцев, 55; 1:2 – Баженов, 80.

Календарь группы 2

Турнирная таблица группы 2

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Группа 2 Родина Олимп-Долгопрудный Баженов Никита Гранат Владимир Точилин Александр
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