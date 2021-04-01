Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал обратную замену Андрея Мостового в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

- Как оцените выход на поле Мостового, которого вскоре заменили обратно?

– Многие уже сказали, что Черчесов его просто опустил и прибил. Не знаю, с чем это связано.

Может, у Мостового было задание бегать как сумасшедшему и вымотать центральных полузащитников, чтобы потом вышел Соболев и забил? Это надо спросить у Мостового, но футболисты у нас вообще ничего не могут говорить, если они что-то не дай бог ляпнут, все, в сборной их больше не будет.

Мы не добьемся никогда правды, не узнаем, какие там диалоги происходят. Конечно, это очень неприятно, когда тебя выпускают, ты хочешь всех порвать, а через 20 минут меняют. Думаю, Мостовому тяжело.

Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.

Вместо него на поле появился Александр Соболев.

Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»