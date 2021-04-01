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  • Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»

Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»

1 апреля 2021, 15:33
15

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал обратную замену Андрея Мостового в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

- Как оцените выход на поле Мостового, которого вскоре заменили обратно?

– Многие уже сказали, что Черчесов его просто опустил и прибил. Не знаю, с чем это связано.

Может, у Мостового было задание бегать как сумасшедшему и вымотать центральных полузащитников, чтобы потом вышел Соболев и забил? Это надо спросить у Мостового, но футболисты у нас вообще ничего не могут говорить, если они что-то не дай бог ляпнут, все, в сборной их больше не будет.

Мы не добьемся никогда правды, не узнаем, какие там диалоги происходят. Конечно, это очень неприятно, когда тебя выпускают, ты хочешь всех порвать, а через 20 минут меняют. Думаю, Мостовому тяжело.

  • Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.
  • Вместо него на поле появился Александр Соболев.

Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»

Источник: «РБ-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Амкар-Пермь Россия Попов Алексей Мостовой Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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NewLife
1617281329
Просто чабан кое- кому подражает из жизни.
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neveldomha
1617281759
Чабан изучает свою команду по ходу матча, так как в тренировочном процессе он не участвует.
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Боцман59rus
1617283098
Чабан сам себя превзошел. А Мостовому не привыкать, у него в клубе такой же клоун
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BRO_football
1617286977
Черчесов просто дурачок. Вместо того чтобы заранее подумать и выпустить на поле 3 свежих футболиста, он выпустил только 2.
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msh88
1617288357
Физрук даже не знает кого выпустить и что делать. Ни игры, ни тактики, даже в голове никаких планов. Надежда на индивидуальность вдруг кто то да забьет
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САДЫЧОК
1617288411
Этого самодура , Черчесова - скоро и Дзюба пошлёт !
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BlackMurderDeco
1617290720
Я б сборную России тренировал бы лучше, не имея лицензии и тд, и то справился б лучше , чем этот физрук, его единственная заслуга , что с этими полупокерами обыграл по пенальти Испанию на ЧМ и не более, больше результатов не было и не будет
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portero
1617291147
Мостовому есть куда расти, дело даже не в сборной. Пусть в РПЛ себя покажет, ведь пока непонятно почему он в сборной...
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Боцман59rus
1617294088
Акинфеев на волне успеха, ушел из сборной, видимо предполагая, что с этим самодуром, кроме позора и критики, ничего не добьётся, плюс защита из абсолютных любителей, за которых ему придется выгребать
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mutabor0992
1617295947
А ведь Алексей -ПРАВ!!!Ошибка и тренерский кретинизм,могут дорого обойтись игроку.
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