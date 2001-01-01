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    Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал обратную замену Андрея Мостового в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

    - Как оцените выход на поле Мостового, которого вскоре заменили обратно?

    – Многие уже сказали, что Черчесов его просто опустил и прибил. Не знаю, с чем это связано.

    Может, у Мостового было задание бегать как сумасшедшему и вымотать центральных полузащитников, чтобы потом вышел Соболев и забил? Это надо спросить у Мостового, но футболисты у нас вообще ничего не могут говорить, если они что-то не дай бог ляпнут, все, в сборной их больше не будет.

    Мы не добьемся никогда правды, не узнаем, какие там диалоги происходят. Конечно, это очень неприятно, когда тебя выпускают, ты хочешь всех порвать, а через 20 минут меняют. Думаю, Мостовому тяжело.

    • Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.
    • Вместо него на поле появился Александр Соболев.

    Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2615

      neveldomha 20 минут назад

      Чабан изучает свою команду по ходу матча, так как в тренировочном процессе он не участвует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11638

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Ну да от него просто нереальный какой был толк

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8265

      NewLife 28 минут назад

      Просто чабан кое- кому подражает из жизни.

      2
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