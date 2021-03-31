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    Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 со Словакией (1:3).

    «Обратная замена Мостового? Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли. Мы смотрим игру и принимаем те решения, которые видим», – сказал Черчесов.

    • Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.
    • Вместо него на поле появился Александр Соболев.

    Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

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    Источник: Sport24

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