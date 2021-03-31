Черчесов – об обратной замене Мостового: «Надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 со Словакией (1:3).

«Обратная замена Мостового? Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли. Мы смотрим игру и принимаем те решения, которые видим», – сказал Черчесов.

Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.

Вместо него на поле появился Александр Соболев.

Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»