Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция сыграла вничью с Латвией

Нидерланды забили семь безответных мячей Гибралтару в матче 3-го тура отбора ЧМ-2022.

Турция сыграла вничью с Латвией (3:3), но осталась на первом месте в группе.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа G

Гибралтар – Нидерланды – 0:7 (0:1)

Голы: 0:1 – Бергейс, 42; 0:2 – Де Йонг, 55; 0:3 – Депай, 61; 0:4 – Вейналдум, 62; 0:5 – Мален, 64; 0:6 – Ван де Бек, 85; 0:7 – Депай, 88.

Турция – Латвия – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Караман, 2; 2:0 – Чалханоглу, 33; 2:1 – Савалниекс, 35; 3:1 – Йылмаз (с пенальти), 52; 3:2 – Улдрикис, 58; 3:3 – Икауниекс, 79.

Черногория – Норвегия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сорлот, 35.

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