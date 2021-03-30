Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция сыграла вничью с Латвией

Нидерланды забили семь безответных мячей Гибралтару в матче 3-го тура отбора ЧМ-2022.
Турция сыграла вничью с Латвией (3:3), но осталась на первом месте в группе.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа G
Гибралтар – Нидерланды – 0:7 (0:1)
Голы: 0:1 – Бергейс, 42; 0:2 – Де Йонг, 55; 0:3 – Депай, 61; 0:4 – Вейналдум, 62; 0:5 – Мален, 64; 0:6 – Ван де Бек, 85; 0:7 – Депай, 88.
Голы: 1:0 – Караман, 2; 2:0 – Чалханоглу, 33; 2:1 – Савалниекс, 35; 3:1 – Йылмаз (с пенальти), 52; 3:2 – Улдрикис, 58; 3:3 – Икауниекс, 79.
Черногория – Норвегия – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Сорлот, 35.
Источник: Бомбардир.ру