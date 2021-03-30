Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция сыграла вничью с Латвией

    Нидерланды забили семь безответных мячей Гибралтару в матче 3-го тура отбора ЧМ-2022.

    Турция сыграла вничью с Латвией (3:3), но осталась на первом месте в группе.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа G

    Гибралтар – Нидерланды – 0:7 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бергейс, 42; 0:2 – Де Йонг, 55; 0:3 – Депай, 61; 0:4 – Вейналдум, 62; 0:5 – Мален, 64; 0:6 – Ван де Бек, 85; 0:7 – Депай, 88.

    Турция – Латвия – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Караман, 2; 2:0 – Чалханоглу, 33; 2:1 – Савалниекс, 35; 3:1 – Йылмаз (с пенальти), 52; 3:2 – Улдрикис, 58; 3:3 – Икауниекс, 79.

    Черногория – Норвегия – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сорлот, 35.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.03.2021 23:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84016
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru