Худяков – о долгах в «Тамбове»: «До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50%»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Мы минимизировали расходы. Если мы доиграем чемпионат, получим 100 миллионов рублей, которые пойдут на погашение долгов. Мы уже получили 34 миллиона и раскидали их.

Если бы мы не доиграли чемпионат, мы бы не получили денег вообще. Все деньги, которые будут поступать, распределяют судебные приставы. Их в равных частях будут получать футболисты и работники клуба.

До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50 процентах», – сказал Худяков.

Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

Команда занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

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