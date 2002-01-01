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    Худяков – о долгах в «Тамбове»: «До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50%»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

    «Мы минимизировали расходы. Если мы доиграем чемпионат, получим 100 миллионов рублей, которые пойдут на погашение долгов. Мы уже получили 34 миллиона и раскидали их.

    Если бы мы не доиграли чемпионат, мы бы не получили денег вообще. Все деньги, которые будут поступать, распределяют судебные приставы. Их в равных частях будут получать футболисты и работники клуба.

    До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50 процентах», – сказал Худяков.

    • Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.
    • Команда занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

    Худяков – о Еркине и Германе: «Обвинять можно всех подряд. Нужно разобраться»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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