Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    «Тамбов» – о финансовой помощи от РПЛ: «На наш счeт поступило всего 34 миллиона»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о финансовой помощи РПЛ в погашении долгов перед игроками и сотрудниками клуба.

    «Деньги от РПЛ мы получили давно, так же как и долги мы погасили перед некоторыми сотрудниками давно. Задолженности у нас, конечно, ещe остались.

    На наш счeт поступило всего 34 миллиона. Там в любом случае не хватит на полное погашение. Сколько ещe осталось? Пока сказать не могу», – цитирует Коновалову «Чемпионат».

    • «Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
    • Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.
    • По информации «РБ-Спорта», «Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:43
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12373

      Garrincha58 26 минут назад

      детишкам больным которым срочно требуется мед.помощь собирают по крохам на всех тв каналах а этим козлам недофутболистам сразу находят десятки миллионов разве так можно а? господин Президент сколько можно тратить на бездарных игрочишек наверное нет такого бардака ни в одной стране

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2105

      Mister_Tomsk 42 минуты назад

      34 ляма, просто взять и выкинуть хер пойми куда. эти деньги можно более грамотно использовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      ab15488 50 минут назад

      Действительно, копейки какие то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Серёга-Динамовец 1 час назад

      А почему вообще на ваш счет должно что-то поступать?не тяните-досвидос!Амкару,Тосно,Сатурну и другим клубам никто не помогал!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +438

      dragoon000320 > Серёга-Динамовец 36 минут назад

      да вообще окуели твари, еще им мало... Сколько из этих 34 лямов по рукам пойдут...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83996
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru