«Тамбов» – о финансовой помощи от РПЛ: «На наш счeт поступило всего 34 миллиона»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о финансовой помощи РПЛ в погашении долгов перед игроками и сотрудниками клуба.

«Деньги от РПЛ мы получили давно, так же как и долги мы погасили перед некоторыми сотрудниками давно. Задолженности у нас, конечно, ещe остались.

На наш счeт поступило всего 34 миллиона. Там в любом случае не хватит на полное погашение. Сколько ещe осталось? Пока сказать не могу», – цитирует Коновалову «Чемпионат».