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  • «Тамбов» – о финансовой помощи от РПЛ: «На наш счeт поступило всего 34 миллиона»

«Тамбов» – о финансовой помощи от РПЛ: «На наш счeт поступило всего 34 миллиона»

29 марта 2021, 17:43
6

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о финансовой помощи РПЛ в погашении долгов перед игроками и сотрудниками клуба.

«Деньги от РПЛ мы получили давно, так же как и долги мы погасили перед некоторыми сотрудниками давно. Задолженности у нас, конечно, ещe остались.

На наш счeт поступило всего 34 миллиона. Там в любом случае не хватит на полное погашение. Сколько ещe осталось? Пока сказать не могу», – цитирует Коновалову «Чемпионат».

  • «Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
  • Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.
  • По информации «РБ-Спорта», «Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (6)
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Серёга-Динамовец
1617029831
А почему вообще на ваш счет должно что-то поступать?не тяните-досвидос!Амкару,Тосно,Сатурну и другим клубам никто не помогал!
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ab15488
1617030890
Действительно, копейки какие то
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Mister_Tomsk
1617031379
34 ляма, просто взять и выкинуть хер пойми куда. эти деньги можно более грамотно использовать.
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Garrincha58
1617032350
детишкам больным которым срочно требуется мед.помощь собирают по крохам на всех тв каналах а этим козлам недофутболистам сразу находят десятки миллионов разве так можно а? господин Президент сколько можно тратить на бездарных игрочишек наверное нет такого бардака ни в одной стране
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Venom888
1617038659
Походу клуб уже используют для отмыва денег, даже не стесняясь в этом, прикрывая все погашением долга.
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zigbert
1617111518
Уж лучше бы снялись зимой с чемпионата.
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