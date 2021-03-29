«Тамбов» – о финансовой помощи от РПЛ: «На наш счeт поступило всего 34 миллиона»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о финансовой помощи РПЛ в погашении долгов перед игроками и сотрудниками клуба.
«Деньги от РПЛ мы получили давно, так же как и долги мы погасили перед некоторыми сотрудниками давно. Задолженности у нас, конечно, ещe остались.
На наш счeт поступило всего 34 миллиона. Там в любом случае не хватит на полное погашение. Сколько ещe осталось? Пока сказать не могу», – цитирует Коновалову «Чемпионат».
- «Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
- Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.
- По информации «РБ-Спорта», «Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.
Источник: «Чемпионат»