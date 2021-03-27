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«РБ-Спорт»: в следующем сезоне «Тамбов» не сможет выступать в РПЛ и ФНЛ

27 марта 2021, 17:15
3

«Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

Как сообщает «РБ-Спорт», прием заявок комиссией по лицензированию РФС завершился 25 марта, и тамбовский клуб до указанной даты не прислал необходимый пакет документов.

Источник предполагает, что «Тамбов», скорее всего, потеряет профессиональный статус и прекратит существование.

  • Команда занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
  • Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1616855316
Да и срать на него, если денег нет, то нехер вверх ползти
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вальтер79
1616863685
ну вот еще один самобытный клуб канул в лету печально
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Venom888
1616884439
Значит из ФНЛ опять кто-то не вылетит, в зоне вылета))
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