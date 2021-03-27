«РБ-Спорт»: в следующем сезоне «Тамбов» не сможет выступать в РПЛ и ФНЛ

«Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.
Как сообщает «РБ-Спорт», прием заявок комиссией по лицензированию РФС завершился 25 марта, и тамбовский клуб до указанной даты не прислал необходимый пакет документов.
Источник предполагает, что «Тамбов», скорее всего, потеряет профессиональный статус и прекратит существование.
- Команда занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
- Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.
Источник: «РБ-Спорт»