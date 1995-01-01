Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    «РБ-Спорт»: в следующем сезоне «Тамбов» не сможет выступать в РПЛ и ФНЛ

    «Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

    Как сообщает «РБ-Спорт», прием заявок комиссией по лицензированию РФС завершился 25 марта, и тамбовский клуб до указанной даты не прислал необходимый пакет документов.

    Источник предполагает, что «Тамбов», скорее всего, потеряет профессиональный статус и прекратит существование.

    • Команда занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
    • Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11613

      Skull_Boy 45 минут назад

      Да и срать на него, если денег нет, то нехер вверх ползти

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83961
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru