«РБ-Спорт»: в следующем сезоне «Тамбов» не сможет выступать в РПЛ и ФНЛ

«Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

Как сообщает «РБ-Спорт», прием заявок комиссией по лицензированию РФС завершился 25 марта, и тамбовский клуб до указанной даты не прислал необходимый пакет документов.

Источник предполагает, что «Тамбов», скорее всего, потеряет профессиональный статус и прекратит существование.